Resident Evil Code Veronica Remake wohl für 2027 geplant

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Die Gerüchte rund um ein Resident Evil Code Veronica Remake werden immer konkreter. Nachdem das Spiel seit Jahren immer wieder als Wunschprojekt der Fans gehandelt wird, sprechen nun gleich mehrere bekannte Insider von einem festen Entwicklungsstatus, inklusive möglichem Release-Zeitraum. Laut neuen Informationen soll Capcom das Remake bereits weit vorangetrieben haben. Wenn die Berichte stimmen, steht uns einer der wichtigsten Teile der klassischen Resident-Evil-Reihe in moderner Form bevor.

Die aktuellen Details stammen vom bekannten Insider Nate the Hate. Er wurde auf X.com direkt auf die Gerüchte angesprochen, ob ein Remake von Code Veronica tatsächlich existiert. Seine klare Antwort: „Yes“. Angeblich ist es seit Ende 2022 in Entwicklung.

Noch spannender ist jedoch der angebliche Zeitrahmen. Laut ihm befindet sich das Projekt „in der fortgeschrittenen Entwicklungsphase“ und Capcom zielt auf eine Veröffentlichung in der ersten Hälfte 2027 ab. Konkretere Angaben zu Plattformen oder einem möglichen Ankündigungsfenster gibt es derzeit nicht. Natürlich bleibt das Ganze vorerst ein Leak. Capcom selbst hat das Spiel nicht offiziell bestätigt. Trotzdem passt der Zeitraum gut zur bisherigen Strategie des Publishers, regelmäßig neue Remakes der Reihe zu veröffentlichen.

Zweiter Insider bestätigt das Projekt

Nate ist nicht allein mit diesen Aussagen. Bereits zuvor hatte Dusk Golem, in der Szene als einer der zuverlässigsten „Resident Evil“-Insider bekannt, über das Projekt gesprochen. Auch er erklärte, dass das Remake auf Kurs sei und sogar vor dem internen Zeitplan liegen soll.

Besonders interessant: Er verglich die Qualität mit dem Resident Evil 2 Remake, das von vielen Fans als eines der besten Horror-Remakes überhaupt angesehen wird. Das deutet auf einen hohen Produktionswert hin. Laut seinen Infos arbeitet das gleiche Team am Spiel, das bereits für die Remakes von Resident Evil 2 (2019) und Resident Evil 4 (2023) verantwortlich war. Damit wäre das Projekt in erfahrenen Händen. Auch der Zeitraum 2027 würde passen, immerhin benötige das Team zuvor schon immer vier Jahre für ein Remake eines RE-Spiels.

Story-Änderungen und neue Struktur?

Neben dem Release-Fenster kursieren auch erste Hinweise zu möglichen Anpassungen. Die Figur Steve Burnside soll weiterhin in Claire Redfield verliebt sein, aber seine Persönlichkeit werde überarbeitet. Ziel sei es, ihn weniger aufdringlich und eher unbeholfen wirken zu lassen. Albert Wesker soll eine größere Rolle einnehmen. Seine Organisation H.C.F. werde stärker in die Story eingebunden, und das Duell mit Chris Redfield soll als großes Boss-Highlight inszeniert sein (via TheGameVerse auf X.com).

Auch spielerisch könnte sich einiges ändern. Rockfort Island soll zu einer halb offenen Region umgebaut werden. Laut Leak könnten wir das Gebiet mit Claires Motorrad erkunden, das früh im Spiel repariert werden kann.

Warum Code Veronica so wichtig ist?

Code Veronica gilt für viele Fans als einer der wichtigsten klassischen Teile der Reihe. Das Spiel verbindet die Handlungsstränge von Claire, Chris und Wesker und spielt eine zentrale Rolle in der übergreifenden Resident-Evil-Story. Sogar sehr wichtig für ein kommendes Resident Evil 5 Remake, dass danach kommen soll. Story-technisch würde nämlich einiges fehlen, wenn Capcom auf ein Remake verzichten würde. Ein modernes Remake könnte diese Lücke schließen und die Geschichte für viele neue Spieler zugänglich machen.

Bis zu einer offiziellen Bestätigung bleibt alles Spekulation. Doch wenn gleich zwei etablierte Resident Evil-Insider übereinstimmende Informationen liefern, steigen die Chancen deutlich, dass Capcom tatsächlich an einem Resident Evil Code Veronica Remake arbeitet, mit einem möglichen Release im Jahr 2027. Für RE-Fans gibt es nächsten Monat ein neues Hauptspiel, wenn Resident Evil Requiem erscheint.

