Resident Evil 5 Remake? Insider dämpfen Erwartungen

Mit den gefeierten Neuauflagen von Resident Evil 2, 3 und zuletzt 4 hat Capcom seine Horrorreihe erfolgreich modernisiert. Für viele Fans galt ein Remake von Resident Evil 5 als logischer nächster Schritt – immerhin war das Spiel 2009 ein kommerzieller Hit, auch wenn es bei Kritikern gemischter aufgenommen wurde. Doch wie es scheint, ist ein Remake des fünften Teils aktuell nicht in Arbeit.

Diese Information stammt vom zuverlässigen Insider AestheticGamer, der via X (ehemals Twitter) erklärte, dass ein Remake von Resident Evil 5 „derzeit nicht geplant“ sei. Dennoch betont er, dass es nicht um ein „Ob“, sondern eher um ein „Wann“ gehe. Die Reihe sei schließlich zu erfolgreich, um Resident Evil 5 dauerhaft auszulassen.

Stattdessen liegt Capcoms Fokus laut Insiderberichten aktuell auf dem nächsten Haupttitel der Serie, Resident Evil 9. Im Anschluss sollen angeblich Remakes von Resident Evil Zero und Resident Evil Code: Veronica folgen – zwei Prequels, die trotz ihrer Bedeutung lange im Schatten der Hauptreihe standen. Da Capcom das Fan-Remake zu Code Veronica gestoppt hat, könnte also durchaus etwas dran sein, dass diese beiden Titel eine Neuauflage erhalten.

It’s not that RE:5 Remake will never happen, it’s just not on the cards right now. I sorta‘ think RE:5 is like Code Veronica was previously in that it’s more „when“ than „if“. Code Veronica Remake wasn’t in dev in 2020 for example, but it did enter dev in late 2022. https://t.co/VpEK0LxzPl

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 2, 2025