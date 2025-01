Resident Evil Zero-Remake und neuer Film: Was erwartet uns 2025/2026

Fans der Resident Evil-Reihe dürfen sich auf spannende Neuigkeiten freuen. Gerüchten zufolge arbeitet Capcom an einem Remake von Resident Evil Zero und an einer Verfilmung des Spiels, die beide in den Jahren 2025 oder 2026 veröffentlicht werden könnten.

2002 ursprünglich für den Nintendo GameCube veröffentlicht ( HD-Remaster erschien 2016 für PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One und PC), soll RE Zero nun als Remake zurückkehren. Insidern zufolge ist dies aufgrund eines Vertrages zwischen Capcom und Nintendo wahrscheinlich. Der Insider Dusk Golem (auch bekannt als AestheticGamer) hat auf „X“ angedeutet, dass ein Remake des Spiels im Rahmen des Starts des Nintendo Switch-Nachfolgers erscheinen könnte. Er glaubt, dass das Remake den „Beginn der Geschichte“ von Resident Evil neu aufgreifen könnte und als große AAA-Produktion gestaltet wird.

Besonders interessant ist, dass dieses Remake wahrscheinlich nicht nur exklusiv für Nintendo erscheinen wird. Laut dem Insider könnte es auch für andere Plattformen wie PlayStation und Xbox erhältlich sein, möglicherweise mit einer zeitlich begrenzten Exklusivität für die neue Nintendo Switch 2-Konsole. Der Zeitpunkt könnte perfekt mit dem 30. Jubiläum der Resident Evil-Reihe zusammenfallen und das Franchise erneut ins Rampenlicht rücken.

Neuer Resident Evil Zero-Film in Arbeit?

Doch das Remake ist nicht das einzige, worauf Fans sich freuen anscheinend können. Es gibt Gerüchte, dass ein neuer Film aus dem Resident Evil-Universum in Arbeit ist. Laut Dusk Golem könnte dieser Film auf das Videospiel RE: Zero basieren und die Geschichten von Rebecca Chambers und Billy Coen ins Kino bringen. Es wird erwartet, dass die Dreharbeiten unter der Regie von Zach Cregge bald beginnen.

Ein spannender Aspekt dieses Films ist, dass Capcom laut dem Insider durch einen Vertrag mit den Studios Screen Gems und Constantin Film verpflichtet ist, alle fünf Jahre einen neuen RE-Film zu veröffentlichen. Daher könnte dieser Film noch vor Ende des Geschäftsjahres 2026 in den Kinos erscheinen. Der letzte Resident Evil-Film, Welcome to Raccoon City, wurde 2021 veröffentlicht.

Golem geht auch davon aus, dass Capcom an Resident Evil 9 arbeitet, das 2026 auf den Markt kommen könnte. Er vermutet, dass Capcom das Spiel und die neuen Projekte rund um RE: Zero mit einer großen Feier zum 30. Jubiläum der Reihe kombinieren wird. So könnte das Remake von Resident Evil Zero als Anfang und Resident Evil 9 als Ende einer wichtigen Ära der Franchise-Geschichte symbolisieren.