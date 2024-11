Resident Evil 9 Gerüchte: Leon und Jill kehren zurück

Ein angeblicher Leak zu Resident Evil 9 enthüllt zahlreiche Details über das kommende Survival-Horror-Spiel. Capcom hat Resident Evil 9 zwar noch nicht offiziell angekündigt, aber die Veröffentlichung des Spiels gilt als sicher. Schließlich bringt Capcom seit fast drei Jahrzehnten regelmäßig neue Resident Evil-Spiele heraus. Obwohl 2023 eine Ausnahme darstellt, da in diesem Jahr kein neues Spiel erschienen ist, gibt es Gerüchte, dass Resident Evil 9 im Jahr 2025 veröffentlicht wird.

Die Quelle des Leaks ist Biohazard Declassified, die sich auf einen angeblichen Spieletester beruft, der behauptet, Resident Evil 9 gespielt zu haben. Wenn die Leaks stimmen, werden die Hauptcharaktere von Leon S. Kennedy und Jill Valentine sein, die eine Insel untersuchen, die mit Eveline und dem Megamyceten in Verbindung steht. Weitere zurückkehrende Charaktere sollen Chris Redfield und Barry Burton in nicht spielbaren Rollen sein.

Der Leaker behauptet, einige der Schauplätze enthüllt zu haben, die die Spieler in Resident Evil 9 besuchen werden, darunter ein verlassenes Krankenhaus, Höhlen, ein dunkler Wald, eine verlassene Fabrik, ein Labor und ein Tempel – also ganz typische Resident Evil-Schauplätze. Zu den Gegnern sollen „evolvierte Zombies“ gehören, die den Ganados aus Resident Evil 4 ähneln, ein „Stalker“-Gegner, der Leon verfolgt (ähnlich wie Nemesis oder Mr. X), und ein „Ziegenmann“-Gegner, den Jill bekämpfen muss. Der Hauptbösewicht des Spiels soll „Mr. Simon“ sein.

Mögliche Ankündigung noch dieses Jahr?

Bevor Fans diesen Leaks zu viel Glauben schenken, sollten sie bedenken, dass diese Informationen erst verifiziert werden können, wenn Capcom selbst Resident Evil 9 offiziell ankündigt. In der Vergangenheit gab es viele genaue Leaks zur Resident Evil-Serie, aber auch viele Leaks und Gerüchte, die sich nie bewahrheiteten. Fans sollten daher ihre Erwartungen im Zaum halten.

Glücklicherweise könnten wir die Wahrheit über Resident Evil 9 früher erfahren als erwartet. Es gibt weitere Gerüchte, dass das Game bei den The Game Awards 2024 enthüllt werden könnte, mit einer Veröffentlichung in der zweiten Hälfte des Jahres 2025. Wie gesagt, nichts davon ist bisher offiziell bestätigt worden, es dürfte sich lohnen die The Game Awards am 12. Dezember im Auge zu haben.

