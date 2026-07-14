Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Resident Evil könnte in Zukunft anders wachsen als bisher. Nicht nur über neue Hauptteile oder Remakes, sondern stärker über große Story-Erweiterungen. Genau das behauptet jetzt der bekannte Horror-Insider Dusk Golem, der auf X.com über Capcoms angebliche Pläne gesprochen hat.

Laut Dusk Golem soll Capcom künftig mehr in längere Story-DLCs für Resident Evil investieren. Gemeint seien Erweiterungen mit der Länge und Ambition von Separate Ways aus Resident Evil 4 Remake oder Shadows of Rose aus Resident Evil Village. Das betrifft demnach nicht nur Resident Evil Requiem, sondern auch kommende Spiele der Reihe.

Das klingt im ersten Moment nach einer kleinen Strategieänderung. Tatsächlich könnte es aber ziemlich viel bedeuten. Capcom würde die Wartezeit zwischen neuen RE-Spielen nicht nur mit kleinen Bonusmodi oder kosmetischen Extras überbrücken, sondern mit Story-Inhalten, die fast wie kleinere Nebenspiele funktionieren.

Resident Evil Requiem könnte einen großen DLC bekommen

Besonders spannend wird es bei Resident Evil Requiem. Der geplante Requiem-DLC soll sehr ambitioniert sein und auf viel Feedback zum neunten Hauptteil reagieren. Genau deshalb könnte die Erweiterung sogar erst nach dem kommenden Resident Evil Code Veronica Remake erscheinen.

Das wäre ungewöhnlich, aber nicht völlig unlogisch. Wenn Capcom den DLC wirklich größer anlegt, könnte er mehr sein als nur ein kurzer Zusatz. Separate Ways hat bereits gezeigt, dass eine Erweiterung in Resident Evil mehr leisten kann als ein paar neue Räume und Gegner. Der DLC fühlte sich für viele Spieler fast wie ein eigenes kleines Spiel an.

Genau darauf springt auch die Community an. Auf Reddit schreiben mehrere Nutzer, dass sie lieber länger warten würden, wenn dafür ein DLC in der Qualität von Separate Ways entsteht. Gleichzeitig gibt es Spekulationen, ob Requiem sogar mehr als eine größere Erweiterung bekommen könnte. Bestätigt ist das aber nicht.

Capcom könnte Lücken zwischen Releases besser füllen

Der eigentliche Punkt ist die mögliche neue Veröffentlichungsstrategie. Wenn die Entwickler Resident Evil künftig regelmäßig mit größeren DLCs erweitert, könnte die Reihe präsenter bleiben, ohne jedes Jahr ein komplett neues Spiel zu brauchen. Das wäre für Fans angenehm, solange die Qualität stimmt.

Gerade dieses Franchise von Capcom eignet sich dafür. Die Reihe hat viele Figuren, Nebenhandlungen und offene Perspektiven. Ein DLC kann einen Charakter zurückbringen, eine andere Seite der Geschichte zeigen oder eine Lücke zwischen zwei Spielen schließen. Die Gefahr liegt aber ebenfalls auf der Hand. Wenn Capcom zu stark auf zusätzliche Inhalte setzt, könnte Resident Evil schnell überladen wirken. Ein neues „Call of Duty“ im Survival-Horror-Sektor möchte irgendwie niemand haben.

Code Veronica soll offenbar Priorität haben

Dusk Golem spricht außerdem erneut über das Resident Evil Code Veronica Remake. Laut dem Insider soll Capcom aktuell stark darauf fokussiert sein, das Remake im ersten Quartal 2027 zu veröffentlichen. Falls nötig, könne es aber auch ins zweite Quartal rutschen.

Auch hier gilt: Das ist nicht offiziell bestätigt. Capcom hat das Release-Fenster nicht angekündigt. Trotzdem passt die Aussage zu den bisherigen Gerüchten rund um Code Veronica. Wenn der Requiem-DLC (mit Leon) und Code Veronica wirklich so eng miteinander verknüpft sind, könnte 2027 für Resident Evil-Fans ziemlich voll werden. Erst ein großes Remake, danach womöglich eine Story-Erweiterung zu Requiem. Das wäre eine starke Kombination.

So spannend die Aussagen sind, man muss sie sauber einordnen: Dusk Golem hat in der Vergangenheit immer wieder zutreffende Informationen zu Capcom-Spielen geliefert, lag aber nicht immer richtig.

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