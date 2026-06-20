Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Ankündigung des Resident Evil Code Veronica Remake sorgte bei vielen Fans nach langen Gerüchten für Begeisterung. Seitdem hoffen Spieler auf neue Gameplay-Szenen und weitere Informationen zum Remake des beliebten Klassikers. Wer auf einen neuen Trailer in den kommenden Monaten gehofft hat, muss sich allerdings offenbar noch etwas gedulden.

Aktuellen Berichten zufolge plant Capcom die nächste große Präsentation des Spiels erst für die Gamescom 2026. Damit würde zwischen der Ankündigung und dem nächsten umfangreichen Update eine längere Wartezeit liegen als viele Fans erwartet hatten.

Die Gamescom 2026 soll den nächsten Trailer bringen

Laut den aktuellen Informationen soll Capcom den nächsten Trailer zum Resident Evil Code Veronica Remake im Rahmen der Gamescom 2026 zeigen. Dort könnten erstmals neue Spielszenen und weitere Details zur Neuauflage präsentiert werden.

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Das wäre keine ungewöhnliche Strategie. In der Vergangenheit hat Capcom bei mehreren großen Projekten längere Phasen zwischen ersten Ankündigungen und ausführlichen Gameplay-Präsentationen eingeplant. Dadurch bleibt den Entwicklern mehr Zeit, das Spiel weiterzuentwickeln und in einem möglichst überzeugenden Zustand zu präsentieren.

Einer der größten Fan-Wünsche der Reihe

Kaum ein Spiel wurde von der Community so häufig als Remake gefordert wie Resident Evil Code: Veronica. Während viele andere Klassiker der Reihe bereits moderne Neuauflagen erhalten haben, blieb der ursprünglich im Jahr 2000 veröffentlichte Titel lange außen vor.

Dabei spielt das Abenteuer eine wichtige Rolle innerhalb der Geschichte von Resident Evil. Die Handlung rund um Claire und Chris Redfield gilt bis heute als einer der wichtigsten Abschnitte der gesamten Reihe.

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Entsprechend groß war die Freude, als Capcom das Projekt offiziell bestätigte. Viele Fans betrachten das Remake als längst überfällige Rückkehr eines der beliebtesten Serienteile.

Capcom setzt auf langfristige Planung

Die längere Wartezeit dürfte auch mit dem aktuellen Portfolio von Capcom zusammenhängen. Der Publisher arbeitet gleichzeitig an mehreren großen Projekten und verfolgt bei seinen Veröffentlichungen eine langfristige Strategie.

Aus Sicht der Entwickler könnte eine spätere Präsentation sogar Vorteile haben. Statt kleinere Informationshäppchen zu veröffentlichen, könnte Capcom direkt umfangreiches Gameplay und neue Features zeigen.

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