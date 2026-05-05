Resident Evil Code Veronica Remake: Enthüllung beim Summer Game Fest?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Fragwürdig! Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Die Gerüchte um ein Resident Evil Code: Veronica Remake nehmen wieder einmal Fahrt auf. Laut dem bekannten Resident-Evil-Leaker Dusk Golem hält er eine Ankündigung beim Summer Game Fest 2026 als sehr wahrscheinlich. Sicher ist das aber nicht. Der Leaker betonte auf X.com selbst, dass er Capcoms Marketingpläne nicht kenne und es sich um seine persönliche Einschätzung handle.

Genau diese Einschränkung ist wichtig. Capcom hat ein Remake von Resident Evil Code: Veronica bisher nicht offiziell angekündigt. Es gibt keinen Trailer, keinen Release-Zeitraum und keine Plattformen. Trotzdem sorgt der Hinweis für Aufregung, weil Code: Veronica seit Jahren zu den am häufigsten gewünschten Remakes der Reihe gehört und angeblich daran gearbeitet wird.

Warum ausgerechnet das Summer Game Fest spannend wäre?

Das Summer Game Fest 2026 findet am 05. Juni 2026 statt. In Österreich läuft die Show wegen der Zeitverschiebung am 06. Juni um 23:00 Uhr MESZ. Das Event gehört inzwischen zu den wichtigsten Bühnen für große Spieleankündigungen und wäre damit ein naheliegender Ort für Capcom, um ein neues Resident Evil zu zeigen.

Werbung

Dusk Golem skizzierte eine mögliche Reihenfolge für Capcoms Resident-Evil-Pläne. Demnach könnte zuerst ein Update oder Mini-Game zu Resident Evil Requiem erscheinen, anschließend könnte beim Summer Game Fest das Code Veronica Remake endlich enthüllt werden. Später im Jahr wäre dann möglicherweise Platz für Story-DLC zu Resident Evil 9. Auch das ist ausdrücklich Spekulation, nicht bestätigt.

Der Gedanke dahinter klingt aber nachvollziehbar. Capcom könnte die Aufmerksamkeit rund um Resident Evil über mehrere Monate verteilen. Erst zusätzliche Inhalte für den aktuellen Hauptteil, dann die große Remake-Ankündigung und später weitere DLCs.

Code Veronica ist mehr als nur ein Nebenprojekt

Für viele Fans ist Resident Evil Code: Veronica kein kleines Spin-off, sondern ein wichtiger Teil der Hauptgeschichte. Das Original erschien zunächst im Jahr 2000 für SEGAs letzter Konsole, Dreamcast, und führte die Geschichte von Claire Redfield und Chris Redfield nach den Ereignissen von Raccoon City weiter. Gerade deshalb wirkt es für viele unverständlich, dass Capcom bereits Resident Evil 2, RE 3 und RE 4 neu aufgelegt hat, Code: Veronica aber weiterhin fehlt.

Werbung

Ein Remake hätte enormes Potenzial. Die düstere Ashford-Geschichte, die Inselanlage, Claire, Chris und Albert Wesker könnten mit moderner Technik ganz anders wirken. Gleichzeitig könnte Capcom alte Schwächen überarbeiten. Das Original gilt bei vielen Fans als atmosphärisch stark, aber nicht immer besonders zugänglich. Ein modernes Kampfsystem, bessere Inszenierung und überarbeitete Rätsel könnten dem Spiel eine zweite Chance geben, dass es verdient hätte.

Resident Evil Code: Veronica soll angeblich 2027 erscheinen. Bestätigt wurde das bisher jedoch von Capcom nicht.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!