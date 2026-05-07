Pragmata überrascht selbst Capcom: Sci-Fi-Hit erreicht riesigen Meilenstein

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nach Jahren voller Verschiebungen und Unsicherheit scheint sich das Warten für Capcom jetzt richtig auszuzahlen. Pragmata hat laut Capcom inzwischen mehr als zwei Millionen Exemplare verkauft – und das nur 16 Tage nach dem Release.

Vor allem deshalb ist der Erfolg bemerkenswert, weil es sich nicht um eine etablierte Marke handelt. Neue AAA-IPs haben es heutzutage oft schwer, sich gegen bekannte Reihen durchzusetzen. Genau deshalb überrascht die Entwicklung aktuell viele Spieler.

Vor allem das ungewöhnliche Gameplay kommt gut an

Pragmata kombiniert Third-Person-Action mit einem Hacking-System, das während der Kämpfe aktiv genutzt wird. Genau diese Mischung hebt das Spiel für viele von anderen Sci-Fi-Shootern ab. Auch die Beziehung zwischen Hugh und der Androidin Diana wird immer wieder positiv hervorgehoben.

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In der Community liest man aktuell häufig, dass sich Pragmata angenehm anders anfühlt als viele moderne AAA-Spiele. Einige vergleichen das Spiel sogar mit klassischen Actiontiteln aus der Xbox-360- und PS3-Ära.

Capcom deutet bereits mehr an

Besonders spannend: Capcom scheint intern offenbar schon über die Zukunft der Marke nachzudenken. Laut Aussagen von Capcom USA könne Pragmata der Start einer größeren Franchise sein. Eine direkte Fortsetzung wurde zwar noch nicht bestätigt, ausgeschlossen wirkt sie inzwischen aber definitiv nicht mehr.

Viele Fans hoffen deshalb bereits auf Pragmata 2. Auf Reddit wird aktuell intensiv darüber diskutiert, wie eine mögliche Fortsetzung aussehen könnte und ob Capcom die Geschichte weiterführen sollte.

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Nach der schwierigen Entwicklung wirkt der Erfolg umso größer

Dabei sah es lange Zeit gar nicht gut für das Projekt aus. Pragmata wurde ursprünglich bereits 2020 angekündigt und mehrfach verschoben. Viele Spieler hatten zwischenzeitlich sogar Sorge, dass das Spiel niemals erscheinen würde.

Jetzt entwickelt sich der Titel plötzlich zu einem der erfolgreichsten neuen Capcom-Spiele der letzten Jahre. Und genau deshalb dürfte Pragmata für Capcom inzwischen deutlich wichtiger geworden sein als ursprünglich geplant.

Hier geht es zu unserer Game Review von Pragmata.

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