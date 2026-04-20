Pragmata: Shelter upgraden – so wirst du wirklich stärker

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
In Pragmata entscheidet nicht nur dein Aim darüber, ob du überlebst. Der wichtigste Ort im gesamten Spiel ist dein Shelter – eine scheinbar ruhige Basis, die in Wahrheit dein Fortschrittssystem steuert.
Viele Spieler unterschätzen diesen Bereich am Anfang komplett. Sie sammeln Ressourcen, kämpfen sich durch Gegner – aber nutzen das Shelter nicht effektiv.
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Das Problem: Ohne Upgrades wirst du später gnadenlos überrollt.
Das Shelter: Mehr als nur ein Safe Spot
Das Shelter ist dein zentraler Hub zwischen Missionen. Hier kannst du:
- dich heilen
- Ausrüstung wechseln
- neue Waffen freischalten
- Fähigkeiten verbessern
Vor allem aber ist es der Ort, an dem du deine gesammelten Ressourcen investierst.
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Zwei Systeme stehen dabei im Mittelpunkt:
- Firmware-Updater
- Unit Printer
Diese beiden Stationen bestimmen, wie stark du wirklich bist.
Die wichtigste Ressource: Lunafilament
Fast alle Upgrades im Spiel basieren auf einer Ressource: Lunafilament.
Du findest sie:
- in der Spielwelt
- bei Gegnern
- in versteckten Bereichen
Dieses Material ist essenziell, weil du damit:
- Waffen freischaltest
- Fähigkeiten verbesserst
- neue Tools dauerhaft aktivierst
Wenn du wenig davon hast, kommst du automatisch langsamer voran.
Hugh upgraden: Überleben und Schaden
Hugh ist dein Hauptcharakter im Kampf. Seine Upgrades bestimmen, wie lange du durchhältst.
Wichtige Bereiche sind:
- Anzug (HP und Verteidigung)
- Waffenstärke
- Mobilität (Boost und Ausweichen)
Gerade am Anfang solltest du nicht nur auf Schaden gehen. Mehr Leben und Verteidigung sorgen dafür, dass du Fehler überlebst – und das passiert in Pragmata ziemlich oft.
Später werden Mobilitäts-Upgrades wichtiger, weil Kämpfe schneller und vertikaler werden.
Diana upgraden: Der unterschätzte Schlüssel
Viele Spieler machen denselben Fehler: Sie ignorieren Diana.
Das ist ein Problem.
Denn ohne sie kannst du:
- Gegner nicht richtig hacken
- Schilde nicht brechen
- Schwachstellen nicht nutzen
Ihre wichtigsten Upgrades sind:
- Hacking-Geschwindigkeit
- Node-Toleranz (Fehlerverzeihung)
- Buffs für offenen Gegnerstatus
Je stärker Diana ist, desto einfacher werden Kämpfe.
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Unit Printer: Neue Builds freischalten
Der Unit Printer ist dein Arsenal.
Hier kannst du:
- neue Waffen dauerhaft freischalten
- Hacking-Module hinzufügen
- dein Loadout anpassen
Das Besondere:
Einmal freigeschaltet, kannst du jederzeit zwischen den Optionen wechseln.
Das bedeutet: Wenn ein Boss zu schwer ist, kannst du zurück ins Shelter gehen und deine Ausrüstung komplett ändern.
Shelter-Level: Warum du es erhöhen solltest
Neben einzelnen Upgrades gibt es auch ein übergeordnetes System: das Shelter-Level.
Mit jedem Level schaltest du neue Funktionen frei:
- bessere Upgrade-Stufen
- zusätzliche Systeme
- effizientere Nutzung deiner Ressourcen
Wenn du das ignorierst, stagnierst du automatisch im Fortschritt.
Der wichtigste Gameplay-Loop
Pragmata funktioniert nach einem klaren Prinzip:
- erkunden
- kämpfen
- Ressourcen sammeln
- ins Shelter zurückkehren
- stärker werden
- erneut losziehen
Dieser Loop ist das Herz des Spiels.
Wenn du versuchst, ihn zu überspringen, wird das Spiel schnell unfair schwer.
Die größten Fehler beim Upgraden
Viele Spieler verschwenden Ressourcen, ohne es zu merken.
Typische Fehler:
Du investierst nur in Schaden → stirbst zu schnell
Du ignorierst Diana → Kämpfe dauern unnötig lange
Du bleibst bei einem Loadout → verlierst gegen spezielle Gegner
Du vergisst das Shelter → kein Fortschritt
Pragmata belohnt Anpassung – nicht Sturheit.
Fortgeschrittene Strategie: Synergien nutzen
Die besten Builds entstehen, wenn Hugh und Diana zusammenarbeiten.
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Beispiele:
- Hacking öffnet Gegner → mehr Schaden
- Scan markiert Ziele → bessere Planung
- Buffs verstärken Angriffe
Diese Kombinationen machen Kämpfe deutlich einfacher und kontrollierter.
Fazit: Das Shelter entscheidet über deinen Erfolg
Das Shelter in Pragmata ist kein Nebenfeature – es ist das Fundament des Spiels.
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- ohne Upgrades kein Fortschritt
- ohne Diana kein effizienter Kampf
- ohne Anpassung keine Chance gegen Bosse
Wenn du regelmäßig zurückkehrst, deine Ressourcen sinnvoll investierst und beide Charaktere entwickelst, wird das Spiel deutlich fairer.
Und genau dann entfaltet Pragmata seine größte Stärke:
Nicht Chaos – sondern Kontrolle.
In diesem Guide erfährst du, wie man in Pragmata blaue und rote Kristalle zerstören kann.
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Fragen & Antworten
- Diese Fragen wurden geklärt
- Was ist das Shelter in Pragmata?Das Shelter ist deine zentrale Basis zwischen den Missionen. Dort heilst du dich, wechselst Ausrüstung, schaltest Waffen frei und verbesserst Fähigkeiten.
- Warum ist das Shelter in Pragmata so wichtig?Weil dort dein gesamter Fortschritt gesteuert wird. Ohne Upgrades für Hugh, Diana und deine Ausrüstung wirst du im späteren Spielverlauf schnell überfordert.
- Welche Funktionen hat das Shelter?Im Shelter kannst du dich heilen, Waffen tauschen, Fähigkeiten ausbauen und gesammelte Ressourcen in stärkere Builds investieren.
- Was ist Lunafilament in Pragmata?Lunafilament ist eine der wichtigsten Ressourcen im Spiel. Damit schaltest du Waffen frei, verbesserst Fähigkeiten und aktivierst neue Tools dauerhaft.
- Wo findet man Lunafilament?Du findest die Ressource in der Spielwelt, bei Gegnern und in versteckten Bereichen.
- Warum sollte man Hugh upgraden?Hughs Upgrades verbessern dein Überleben im Kampf. Mehr HP, bessere Verteidigung, stärkere Waffen und höhere Mobilität helfen dir dabei, auch schwierige Kämpfe zu meistern.
- Welche Hugh-Upgrades sind am Anfang am wichtigsten?Zu Beginn lohnen sich vor allem mehr Leben und Verteidigung. So überstehst du Fehler leichter, bevor später Mobilitäts-Upgrades wichtiger werden.
- Kann man das Loadout in Pragmata jederzeit ändern?Ja, sobald Inhalte freigeschaltet wurden, kannst du im Shelter flexibel zwischen Waffen und Modulen wechseln.
- Was bringt das Shelter-Level?Ein höheres Shelter-Level schaltet bessere Upgrade-Stufen, zusätzliche Systeme und eine effizientere Ressourcennutzung frei.
- Warum ist Anpassung in Pragmata so wichtig?Weil das Spiel keine Sturheit belohnt. Wer Ausrüstung, Upgrades und Taktik flexibel anpasst, kommt deutlich besser durch schwere Kämpfe und Boss-Begegnungen.
- Wie entstehen starke Builds in Pragmata?Die besten Builds nutzen Synergien zwischen Hugh und Diana. Wenn Hacking Gegner öffnet und Hugh dann gezielt Schaden austeilt, werden Kämpfe viel kontrollierter.
- Was ist das Wichtigste für den Fortschritt in Pragmata?Regelmäßig ins Shelter zurückkehren, Ressourcen sinnvoll investieren und sowohl Hugh als auch Diana weiterentwickeln. Ohne dieses System wird Pragmata deutlich schwerer.