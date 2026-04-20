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Pragmata: Shelter upgraden – so wirst du wirklich stärker

Das Shelter ist das Herz von Pragmata. So nutzt du Upgrades richtig, verbesserst Hugh und Diana und vermeidest typische Fehler.

i Pragmata: Shelter upgraden – so wirst du wirklich stärker
Artikel von Tim + & Markus

In Pragmata entscheidet nicht nur dein Aim darüber, ob du überlebst. Der wichtigste Ort im gesamten Spiel ist dein Shelter – eine scheinbar ruhige Basis, die in Wahrheit dein Fortschrittssystem steuert.

Viele Spieler unterschätzen diesen Bereich am Anfang komplett. Sie sammeln Ressourcen, kämpfen sich durch Gegner – aber nutzen das Shelter nicht effektiv.

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Das Problem: Ohne Upgrades wirst du später gnadenlos überrollt.

Das Shelter: Mehr als nur ein Safe Spot

Das Shelter ist dein zentraler Hub zwischen Missionen. Hier kannst du:

  • dich heilen
  • Ausrüstung wechseln
  • neue Waffen freischalten
  • Fähigkeiten verbessern

Vor allem aber ist es der Ort, an dem du deine gesammelten Ressourcen investierst.

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Zwei Systeme stehen dabei im Mittelpunkt:

  • Firmware-Updater
  • Unit Printer

Diese beiden Stationen bestimmen, wie stark du wirklich bist.

Die wichtigste Ressource: Lunafilament

Fast alle Upgrades im Spiel basieren auf einer Ressource: Lunafilament.

Du findest sie:

  • in der Spielwelt
  • bei Gegnern
  • in versteckten Bereichen

Dieses Material ist essenziell, weil du damit:

  • Waffen freischaltest
  • Fähigkeiten verbesserst
  • neue Tools dauerhaft aktivierst

Wenn du wenig davon hast, kommst du automatisch langsamer voran.

Hugh upgraden: Überleben und Schaden

Hugh ist dein Hauptcharakter im Kampf. Seine Upgrades bestimmen, wie lange du durchhältst.

Wichtige Bereiche sind:

  • Anzug (HP und Verteidigung)
  • Waffenstärke
  • Mobilität (Boost und Ausweichen)

Gerade am Anfang solltest du nicht nur auf Schaden gehen. Mehr Leben und Verteidigung sorgen dafür, dass du Fehler überlebst – und das passiert in Pragmata ziemlich oft.

Später werden Mobilitäts-Upgrades wichtiger, weil Kämpfe schneller und vertikaler werden.

Diana upgraden: Der unterschätzte Schlüssel

Viele Spieler machen denselben Fehler: Sie ignorieren Diana.

Das ist ein Problem.

Denn ohne sie kannst du:

  • Gegner nicht richtig hacken
  • Schilde nicht brechen
  • Schwachstellen nicht nutzen

Ihre wichtigsten Upgrades sind:

  • Hacking-Geschwindigkeit
  • Node-Toleranz (Fehlerverzeihung)
  • Buffs für offenen Gegnerstatus

Je stärker Diana ist, desto einfacher werden Kämpfe.

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Unit Printer: Neue Builds freischalten

Der Unit Printer ist dein Arsenal.

Hier kannst du:

  • neue Waffen dauerhaft freischalten
  • Hacking-Module hinzufügen
  • dein Loadout anpassen

Das Besondere:
Einmal freigeschaltet, kannst du jederzeit zwischen den Optionen wechseln.

Das bedeutet: Wenn ein Boss zu schwer ist, kannst du zurück ins Shelter gehen und deine Ausrüstung komplett ändern.

Shelter-Level: Warum du es erhöhen solltest

Neben einzelnen Upgrades gibt es auch ein übergeordnetes System: das Shelter-Level.

Mit jedem Level schaltest du neue Funktionen frei:

  • bessere Upgrade-Stufen
  • zusätzliche Systeme
  • effizientere Nutzung deiner Ressourcen

Wenn du das ignorierst, stagnierst du automatisch im Fortschritt.

Der wichtigste Gameplay-Loop

Pragmata funktioniert nach einem klaren Prinzip:

  • erkunden
  • kämpfen
  • Ressourcen sammeln
  • ins Shelter zurückkehren
  • stärker werden
  • erneut losziehen

Dieser Loop ist das Herz des Spiels.

Wenn du versuchst, ihn zu überspringen, wird das Spiel schnell unfair schwer.

Die größten Fehler beim Upgraden

Viele Spieler verschwenden Ressourcen, ohne es zu merken.

Typische Fehler:

Du investierst nur in Schaden → stirbst zu schnell
Du ignorierst Diana → Kämpfe dauern unnötig lange
Du bleibst bei einem Loadout → verlierst gegen spezielle Gegner
Du vergisst das Shelter → kein Fortschritt

Pragmata belohnt Anpassung – nicht Sturheit.

Fortgeschrittene Strategie: Synergien nutzen

Die besten Builds entstehen, wenn Hugh und Diana zusammenarbeiten.

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Beispiele:

  • Hacking öffnet Gegner → mehr Schaden
  • Scan markiert Ziele → bessere Planung
  • Buffs verstärken Angriffe

Diese Kombinationen machen Kämpfe deutlich einfacher und kontrollierter.

Fazit: Das Shelter entscheidet über deinen Erfolg

Das Shelter in Pragmata ist kein Nebenfeature – es ist das Fundament des Spiels.

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  • ohne Upgrades kein Fortschritt
  • ohne Diana kein effizienter Kampf
  • ohne Anpassung keine Chance gegen Bosse

Wenn du regelmäßig zurückkehrst, deine Ressourcen sinnvoll investierst und beide Charaktere entwickelst, wird das Spiel deutlich fairer.

Und genau dann entfaltet Pragmata seine größte Stärke:
Nicht Chaos – sondern Kontrolle.

In diesem Guide erfährst du, wie man in Pragmata blaue und rote Kristalle zerstören kann.

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