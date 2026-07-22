Stalker 2 Cost of Hope: Release des DLC enthüllt – neue Bilder aus dem Kernkraftwerk

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

GSC Game World hat weitere Informationen zur ersten großen Story-Erweiterung Cost of Hope für Stalker 2: Heart of Chornobyl veröffentlicht. Neben neuen Screenshots verraten die Entwickler erstmals, wie Spieler in das Add-on einsteigen. Anders als klassische Erweiterungen startet Cost of Hope nämlich nicht erst nach Abschluss der Hauptgeschichte, sondern integriert sich direkt in den bestehenden Spielverlauf.

Sobald der DLC installiert ist, erhalten Spieler über ihr PDA einen neuen Funkspruch. Dieser führt Hauptfigur Skif zu einer neuen Mission, die parallel zur Kampagne von Stalker 2 verläuft. Dadurch können Fans die Erweiterung erleben, ohne zunächst die Hauptstory abschließen zu müssen. Entscheidungen innerhalb des DLCs sollen sich zudem auf die Ereignisse in der Zone auswirken.

Bereits im Dezember 2025 wurde bereits ein kostenloses Story-DLC veröffentlicht.

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Das Kernkraftwerk öffnet endlich seine Tore

Die neuen Screenshots zeigen eines der größten Highlights der Erweiterung: das Kernkraftwerk von Tschornobyl. Dieser ikonische Schauplatz spielte in der Stalker-Reihe schon immer eine zentrale Rolle, war in Stalker 2 bislang jedoch nicht frei erkundbar. Mit Cost of Hope ändert sich das nun erstmals.

Neben dem Kraftwerk erweitert GSC Game World die Zone außerdem um den Iron Forest (Eisernen Wald). Beide Gebiete sollen eigene Hubs, neue Quests, zusätzliche Aktivitäten, Anomalien, Mutanten und zahlreiche Geheimnisse bieten. Laut den Entwicklern umfasst die Erweiterung Dutzende Stunden neuer Inhalte und gehört damit eher in die Kategorie klassischer Add-ons als kleiner DLCs.

Ein neuer Fraktionskonflikt steht im Mittelpunkt

Inhaltlich dreht sich Cost of Hope um den erneut eskalierenden Konflikt zwischen den Fraktionen Duty und Freedom. Spieler geraten als Skif zwischen die Fronten und müssen Entscheidungen treffen, die den weiteren Verlauf der Geschichte beeinflussen. Gleichzeitig kehren bekannte Figuren aus früheren Serienteilen zurück und treffen auf neue Charaktere, die eigens für die Erweiterung geschaffen wurden.

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Release weiterhin für Sommer geplant

Einen konkreten Veröffentlichungstermin nennt GSC Game World weiterhin nicht. Bestätigt ist lediglich, dass Cost of Hope noch im Sommer 2026 erscheinen soll. Besitzer der Ultimate Edition beziehungsweise des Season Passes erhalten die Erweiterung ohne zusätzliche Kosten. Der Einzelpreis wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.

Mit den neuen Einblicken macht Stalker 2 Cost of Hope noch mehr Lust auf die Rückkehr in die Sperrzone. Vor allem die Möglichkeit, endlich das legendäre Kernkraftwerk frei zu erkunden, dürfte für viele Fans einer der größten Höhepunkte der gesamten Erweiterung werden.

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