STALKER 2 droppt plötzlich Story-DLC und es ist komplett kostenlos

GSC Game World überrascht mit einem verfrühten Weihnachtsgeschenk: STALKER 2: Heart of Chornobyl bekommt völlig überraschend eine kostenlose Story-Erweiterung. Das neue Content-Update erscheint bereits morgen, am 16. Dezember 2025 und bringt frische Quests, neue Orte und wichtige Entscheidungen in die Zone.

Ein Jahr nach dem ursprünglichen Release zeigt sich: STALKER 2 lebt. Nach zahlreichen Updates, technischen Verbesserungen und dem PS5-Launch erweitert GSC Game World das Spiel nun um eine zusätzliche Handlung, die sich nahtlos in die düstere Welt von Chornobyl einfügt. Und das Beste: Das Update ist komplett kostenlos, egal ob du auf PC, Xbox Series oder PlayStation 5 spielst.

Neue Story, neue Zone, echte Entscheidungen

Die Erweiterung umfasst acht neue Story-Quests, die dich durch sieben verschiedene Gebiete führen, darunter eine komplett neue Region namens Burnt Forest. Die Handlung startet mit einem rätselhaften Notsignal. Forschungsgruppen berichten von einer mysteriösen Funkübertragung, die bei Stalkern heftige Symptome auslöst: Kopfschmerzen, Nasenbluten und Halluzinationen. Deine Aufgabe ist es, der Sache auf den Grund zu gehen – natürlich unter Lebensgefahr.

GSC Game World betont dabei besonders, wie wichtig deine Entscheidungen in dieser Story sind. Je nachdem, wie du handelst, verändert sich der Verlauf der Missionen und sogar das, was du in der neuen Zone entdeckst. Du kannst auf einen neuen Hub stoßen, inklusive Händlern und Ruheplätzen, andere vielleicht nicht.

Neue Waffe und bekannte STALKER-Atmosphäre

Passend zur neuen Story bekommst du Zugriff auf das GP37V2-Gewehr, das bereits mit Zielfernrohr und Schalldämpfer ausgestattet ist und sowohl Einzelfeuer als auch Feuerstöße unterstützt. Natürlich kannst du auch auf dein bestehendes Arsenal zurückgreifen. STALKER bleibt STALKER: Vorbereitung ist alles. Wichtig für alle Plattformen: Auch wenn die Ankündigung über den PlayStation Blog lief, hat GSC Game World klargestellt, dass die Story-Erweiterung zeitgleich auf PC und Xbox erscheint. Es gibt keine Exklusivität mehr.

Das Update kommt zu einem idealen Moment. In den letzten zwölf Monaten hat STALKER 2 massive Fortschritte gemacht. Update 1.7 brachte unter anderem Performance-Optimierungen, verbesserte Gegner-KI, den Master-Schwierigkeitsgrad und den Expedition-Modifikator für Hardcore-Spieler. Wer diese neuen Modi nutzen will, muss allerdings ein neues Spiel starten.

Egal, ob du gerade erst in die Zone zurückkehrst oder nie wirklich aufgehört hast: Die kostenlose Story-Erweiterung ist ein starkes Signal. GSC Game World zeigt, dass STALKER 2 langfristig weiterwachsen soll und du dafür nicht jedes Mal zur Kasse gebeten wirst. Großartig!

