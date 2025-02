Stalker 2 Update veröffentlicht – Mehr als 1700 Fixes!

Stalker 2: Heart of Chornobyl hat heute eines der umfangreichsten Updates für die Plattformen Xbox und PC erhalten. In den letzten Monaten hat der Entwickler GSC Game World immer wieder kleinere Updates für Stalker 2 veröffentlicht, aber diesmal gibt es einen Patch, der über 1.700 Bugfixes mit sich bringt. Update 1.2 steht ab sofort zum Download bereit und beinhaltet Korrekturen, die die KI, das Gameplay und bestimmte Regionen der Spielwelt verbessern sollen.

Auch viele Probleme in der Story und den Nebenmissionen wurden behoben. Nach diesem Update soll Stalker 2 erheblich verbessert sein, sodass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, das Spiel zu spielen, falls du es noch nicht getan hast. „Wir sind sehr dankbar für eure Unterstützung, Freunde“, sagte GSC Game World bei der Veröffentlichung des Updates. „Eure Leidenschaft, Hingabe und euer Feedback bedeuten uns viel. Unser Team arbeitet weiterhin hart daran, weitere Bugfixes ins Spiel zu integrieren und eure Reise durch die Zone noch spannender und atmosphärischer zu gestalten.“

☘️ Hello, stalkers!

After long preparations, stability tests, and analysis of your feedback, we are excited to introduce Patch 1.2 for S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. This update includes more than 1,700 fixes and is already live on PC and Xbox.

Patch 1.2 brings stability… pic.twitter.com/Xuwsyw27Pl

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) February 13, 2025