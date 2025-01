Gewinner der Steam Awards 2024: Welche Spiele haben abgeräumt?

Die Ergebnisse der Steam Awards 2024 sind da. Wenn du dich fragst, welche Titel dieses Jahr die PC-Gaming-Community begeistert haben, bist du hier genau richtig.

Den begehrtesten Titel, „Spiel des Jahres“, hat sich Black Myth: Wukong gesichert. Dieses Action-Rollenspiel überzeugte mit seiner atemberaubenden Grafik und packenden Spielmechanik. Es setzte sich gegen starke Konkurrenten wie Balatro, Helldivers 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl und Warhammer 40,000: Space Marine 2 durch. Warum? Die Mischung aus chinesischer Mythologie und moderner Technik hat Spieler weltweit begeistert. Nicht nur in China.

Werbung

Wer ist der Liebling der Community?

Elden Ring bleibt ein Dauerbrenner und wurde erneut von den Fans gefeiert. Der Grund? Kontinuierliche Updates und Erweiterungen halten das Interesse am Leben. Obwohl es 2022 erschien, schafft es das Spiel immer wieder, seine Community zu begeistern. God of War Ragnarök wurde als bestes Spiel für das Steam Deck ausgezeichnet. Die epische Fortsetzung bietet eine mitreißende Story und beeindruckendes Gameplay – perfekt für unterwegs.

In der Kategorie „Besser mit Freunden“ triumphierte Helldivers 2. Der Koop-Shooter fesselt mit spannenden Missionen, die du nur gemeinsam meistern kannst. Ein echtes Highlight für Teamplayer! Silent Hill 2 beeindruckte als Gewinner für den „Herausragenden visuellen Stil“. Das Remake des Horror-Klassikers erschafft eine düstere Atmosphäre, die dich in ihren Bann zieht. Damit steigt die Hoffnung auf weitere Remakes.

Absurde Gewinner bei den Steam Awards 2024?

Auch wenn der Affenkönig in Black Myth: Wukong kaum spricht, überzeugte das Spiel als „Story-Rich-Spiel des Jahres“ mit seiner dichten Atmosphäre und der tiefgehenden Erkundung der chinesischen Mythologie. Auf der anderen Seite zeigte Red Dead Redemption, ein Klassiker unter den Konsolenspielen, der endlich auch für den PC erschien, dass gute Musik zeitlos ist und wurde für seinen ikonischen Soundtrack ausgezeichnet. Beide Spiele beweisen, dass starke Atmosphäre und Sounddesign genauso wichtig sind wie Dialoge.

Landwirtschafts-Simulator 25 gewann in der Kategorie „Zurücklehnen und entspannen“. Wenn du nach einem ruhigen Spiel suchst, bei dem du dich als virtueller Landwirt versuchen kannst, ist das die perfekte Wahl.

In der Kategorie „VR-Spiel des Jahres“ gewann Metro Awakening. Der Titel punktet mit einer immersiven Welt und mitreißender Action, die dich tief in die postapokalyptische Metro-Welt eintauchen lässt. Spiele wie Blade and Sorcery und Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 mussten sich hier geschlagen geben.

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!