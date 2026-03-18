Helldivers 2 Patch 6.1.0 ist live und die erste Roadmap veröffentlicht

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Seit dem Launch im Februar 2024 hat Arrowhead Game Studios Helldivers 2 konsequent ohne Roadmap entwickelt. Updates kamen überraschend, die Galaktische Kriegslage änderte sich nach Spielerentscheidungen, und niemand wusste, was als nächstes kam. Das gehörte zum Charme des Spiels, sorgte aber auch dafür, dass niemand einschätzen konnte, ob das Spiel in einer gesunden Entwicklung steckt. Das ändert sich jetzt. Parallel zu Patch 6.1.0 hat Arrowhead erstmals eine offizielle Content-Roadmap veröffentlicht, die den Plan für die erste Hälfte 2026 zeigt. Drei große Updates, drei Fraktionen und ein Versprechen: Das sei erst der Anfang.

Was Patch 6.1.0 jetzt bringt und was ab 20. März folgt

Patch 6.1.0 ist seit dem 17. März auf allen Plattformen live. Enthalten ist der neue Entrenched Division Premium Warbond, der sich an der Ästhetik des Ersten Weltkriegs orientiert und neben neuer Leicht- und Mittelrüstung auch einen tragbaren Flammenwerfer und eine hammerförmige Giga-Granate liefert. Zusätzlich wurden mehrere Balance-Änderungen vorgenommen, darunter ein wichtiges Kampfsystem-Update.

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Gegner mit entblößtem Fleisch wie bestimmte Cyborg-Typen reagieren jetzt realistisch auf Flammenwerfer-Beschuss und beginnen, sich unkontrolliert zu bewegen und zufällig anzugreifen. Ab dem 20. März starten dann die eigentlichen Inhalte: Neue Illuminate-Missionen gehen live, drei neue Gegnertypen erscheinen, darunter ein zweibeiniger Illuminate-Walker, und das neue Wetterphänomen Exostorm tritt in Kraft. Exostorms haben drei Intensitätsstufen mit starken Winden, häufigen Blitzen und gefährlicher Sichtbehinderung. Zerstört ihr einen Kern in einem Exospire auf einem Illuminate-kontrollierten Planeten, bricht der Sturm zusammen.

Die Roadmap: Terminids im April, neues Biom im Juni

Die veröffentlichte Roadmap umfasst drei Updates. Update 6.1 im März gehört den Illuminierten. Update 6.2 kommt im April und richtet den Fokus auf die Terminiden: zwei neue Biome, ein neuer Gegnertyp und ein weiterer Warbond sind geplant. Das Update 6.3 erscheint im Juni und ist das erste Update ohne Fraktionsschwerpunkt. Stattdessen gibt es ein neues Biom, einen Warbond und eine neue galaktische Kampagne mit Balance-Änderungen. Arrowhead betont ausdrücklich, dass die narrative Seite des Galaktischen Krieges weiterhin unangekündigt passiert. Was in der Roadmap steht, sind Features und Inhaltsrahmen, nicht die Geschichte. Überraschungen bleiben also Teil des Konzepts.

In diesem Artikel sprechen wir über den möglichen Helldivers-2-Film für 2027.

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