Super Mario Galaxy Film knackt 1 Milliarde Dollar und schreibt 2026 Kinogeschichte

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Mario springt nicht nur durch Galaxien, sondern auch weiter durch die Kinocharts. Der Super Mario Galaxy Film hat weltweit die Marke von 1 Milliarde US-Dollar überschritten. Damit ist die Animationsfortsetzung der erste Film des Jahres 2026, dem dieser Meilenstein gelungen ist.

Für Nintendo, Illumination und Universal ist das ein gewaltiger Erfolg. Schon Der Super Mario Bros. Film war 2023 ein riesiger Hit. Jetzt zeigt die Fortsetzung, dass Mario im Kino längst kein einmaliger Überraschungserfolg mehr ist. Laut Deadline.com hat Der Super Mario Galaxy Film den Milliardenwert während seines zehnten Kino-Wochenendes erreicht. Der Film steht damit weltweit bei über 1 Milliarde US-Dollar und führt das Kinojahr 2026 weiter an.

Der Super Mario Galaxy Film: Ein weltweites Phänomen

Wer braucht schon gute Kritiker-Wertungen? Auf Metacritic.com hat der Film lediglich 37/100 Punkten bei 45 Kritiker-Bewertungen erhalten. „The Times“ sprach sogar schon vom „Ende vom Kino“. Doch gerade über dem großen Teich funktioniert die Videospieladaptierung besonders gut. In den USA liegt der Film laut Bericht bei rund 428,5 Millionen US-Dollar. International kommen weitere 571,5 Millionen US-Dollar dazu. Damit funktioniert Mario nicht nur in Nordamerika, sondern weltweit extrem stark.

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Genau das macht diesen Erfolg so wichtig. Nintendo hat mit (Super) Mario eine Marke, die Generationen verbindet. Kinder kennen ihn aus aktuellen Spielen, Eltern aus ihrer eigenen Kindheit. Im Kino wird daraus ein Familienereignis, das fast überall verstanden wird. Damit haben die beiden Mario-Filme zusammen bereits mehr als 2,3 Milliarden US-Dollar eingespielt. Damit ist Super Mario inzwischen auf Platz 9 der erfolgreichsten Animationsfilm-Marken aller Zeiten gelandet und hat unter anderem Madagaskar überholt.

Videospiel-Verfilmungen funktionieren nicht im Kino?

Nintendo hat lange sehr vorsichtig mit Filmadaptionen gearbeitet. Nach dem alten Live-Action-Film aus den 90ern war das auch verständlich. Mit Illumination und Universal scheint man jetzt aber eine Formel gefunden zu haben, die weltweit funktioniert. Der Stil ist bunt, schnell, leicht verständlich und voller Wiedererkennung. Genau das passt zu Mario. Die Filme müssen keine komplizierten Geschichten erzählen. Sie müssen ein Gefühl treffen. Und genau das gelingt offenbar sehr gut.

In der Kategorie der Videospielverfilmungen steht Der Super Mario Galaxy Film bereits ganz weit oben. Er ist weltweit der zweiterfolgreichste Film, der auf einem Videospiel basiert. Davor liegt nur sein Vorgänger, Der Super Mario Bros. Film. Das zeigt, wie stark Nintendo den Markt gerade prägt. Andere Studios versuchen seit Jahren, große Gaming-Marken ins Kino zu bringen. Einige funktionieren gut, andere verschwinden schnell wieder. Mario spielt anscheinend inzwischen in einer eigenen Liga. Auch ohne großartiger Kritikerwertungen.

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Nach dem Milliarden-Erfolg von Super Mario Galaxy (seit 20. Mai auch digital zu kaufen) wäre es jedoch überraschend, wenn Nintendo und Universal diese Filmwelt nicht weiter ausbauen. (Super) Mario hat bewiesen, dass Gaming im Kino mehr sein kann als ein netter Bonus für Fans. Die Frage ist nicht ob, sondern wie es weiter gehen wird. Angeblich ist etwas mit Prinzessin Peach geplant. Ein dritter Animationsfilm im Mario-Universum gilt nach diesem Erfolg als „ziemlich sicher“ einzustufen.