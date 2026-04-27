DailyGame - Filme / Serien - Super Mario Galaxy Movie wohl früher digital verfügbar als gedacht
2 Min. lesen
Sehr bald digital zu mieten/kaufen?

Super Mario Galaxy Movie wohl früher digital verfügbar als gedacht

Ein neuer Bericht nennt einen überraschend frühen VOD-Start für den Mario-Film. Offiziell bestätigt ist das Datum von Universal bisher aber noch nicht.

i Super Mario Galaxy Movie wohl früher digital verfügbar als gedacht
Artikel von Markus +

Wer The Super Mario Galaxy Movie lieber zuhause schauen will, muss womöglich nicht mehr lange warten. Laut der VOD-Seite When To Stream soll der Film bereits am 05. Mai 2026 auf digitalen Kauf- und Leihplattformen erscheinen. Wichtig: Universal hat diesen Termin bislang nicht offiziell bestätigt, die Seite weist selbst darauf hin, dass sich solche Daten noch ändern können.

Spannend ist vor allem das Timing. Der Film startete weltweit erst am 01. April 2026 im Kino. Ein Digitalstart Anfang Mai wäre also ungewöhnlich früh, aber nicht komplett aus der Luft gegriffen. Die Kollegen von VGC verweisen darauf, dass auch der erste Super Mario-Kinofilm relativ schnell digital veröffentlicht wurde: The Super Mario Bros. Movie lief am 05. April 2023 im Kino an und erschien am 16. Mai 2023 digital.

Die Handlung führt Mario und Luigi diesmal tiefer ins All, mit neuen Figuren wie Rosalina, Bowser Jr. und natürlich Yoshi, der im Trailer bereits prominent zu sehen war.

Werbung

YouTube-Video
Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst.

Lesenswert
Nintendo Switch 2: Pokémon und Top-Spiele bei Amazon im Preisrutsch
Lesenswerter Artikel
Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden – so prüfst du Hunger und Zufriedenheit deiner Miis richtig
Lesenswerter Artikel
Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden – Miis bearbeiten oder löschen ohne Fehler
Lesenswerter Artikel
Nintendo: Angeblich soll auch Kirby ins Kino kommen
Lesenswerter Artikel
Nintendo feiert 40 Jahre Super Mario Bros. mit würdigem Spot!
Lesenswerter Artikel
Nintendo im Stress-Modus? – Bei Switch 2 könnte es Flauten im Release-Kalender geben
Lesenswerter Artikel
Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden – Alle Gebäude freischalten und Insel ausbauen
Lesenswerter Artikel
Tomodachi Life: Miis teilen – so funktioniert es wirklich
Lesenswerter Artikel

Super Mario Galaxy Movie: Warum der frühe Digitaltermin plausibel wirkt

Dass Universal einen erfolgreichen Animationsfilm früh als Premium-VOD anbietet, wäre keine Überraschung. Genau dieses Modell hat das Studio in den letzten Jahren mehrfach genutzt. Wenn der 05. Mai stimmt, würde Universal damit ziemlich genau die Schiene fortsetzen, die schon beim ersten Super Mario-Film funktioniert hat: erst starkes Kinofenster, dann zügige digitale Auswertung.

So verlockend das Datum klingt, man sollte es weiter als Gerücht behandeln. Weder Universal noch Nintendo haben den Digital-Start für das neueste Animations-Abenteuer von Super Mario und seinen Freund bisher selbst angekündigt. Solange das nicht passiert, bleibt der Termin ein glaubwürdiger, aber eben nicht final bestätigter Hinweis.

Wenn sich der Bericht bestätigt, dürfte The Super Mario Galaxy Movie aber schon sehr bald auf VOD-Plattformen aufschlagen und damit deutlich früher zuhause landen, als viele nach dem Kinostart Anfang April erwartet hätten. Zumindest ich bin ein wenig überrascht darüber, dass es dann doch „so schnell“ gehen soll.

Werbung

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Neu für dich!