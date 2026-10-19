Nintendo hat Zelda unterschätzt: Dieser Ansturm überrascht selbst den Konzern

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo wusste, dass die neue Zelda-Hardware begehrt sein würde. Mit diesem Ausmaß hat offenbar selbst der Konzern nicht gerechnet. Die Nintendo Switch 2 „The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition“ ist in zahlreichen Märkten vergriffen, Vorbestellungen erreichten ihre Limits und Nintendo räumt jetzt ungewöhnlich offen ein, die Nachfrage unterschätzt zu haben.

Bill van Zyll, Vice President und General Manager von Nintendo in Lateinamerika, sprach darüber während der Brasil Game Show 2026 im Interview mit Rodrigo Coelho (via Gamesradar.com). Auf die Frage, ob Nintendo mit der enormen Nachfrage gerechnet habe, macht der Manager keinen Versuch, den Engpass schönzureden.

Wir haben unterschätzt, wie gut es aufgenommen wird.

Van Zyll bezeichnet die aktuelle Situation sogar als „globales Phänomen“. Besonders gut laufe die Vorbestellungsphase unter anderem in den USA. Auch in Brasilien hätten die Vorbestellungen ihre vorgesehenen Grenzen schnell erreicht.

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Die Zelda-Edition der Switch 2 übertrifft Nintendos Erwartungen

Bemerkenswert ist daran weniger, dass eine limitierte Zelda-Konsole schnell ausverkauft ist. Damit konnte man rechnen. Interessanter ist, dass Nintendo selbst offenbar mit wesentlich mehr verfügbarer Ware geplant hatte. Van Zyll beschreibt die Reaktion der Spieler als überraschend groß und bestätigt, dass die Engpässe nicht nur einzelne Händler oder Länder betreffen.

Die Zelda 40th Anniversary Edition der Nintendo Switch 2 erscheint am 29. Oktober 2026. Konsole, Joy-Con 2 und Dock tragen ein eigenes Zelda-Design. Das neue Ocarina of Time ist allerdings nicht enthalten und muss separat gekauft werden.

Bereits im September war die Sonderedition vielerorts innerhalb kurzer Zeit vergriffen. Damals bestätigte Nintendo zunächst für einzelne Märkte weitere Lieferungen.

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Nintendo bestätigt neuen Nachschub

Wer bisher keine Konsole oder keinen passenden Pro Controller bekommen hat, muss deshalb nicht zwangsläufig bei Wiederverkäufern in den Kleinanzeigen überteuert kaufen. Nintendo arbeitet bereits an neuen Beständen für die besondere Hardware und Software. Wann und in welchen Stückzahlen diese ausgeliefert werden, konnte der Nintendo-Mann allerdings noch nicht sagen.

Bitte habt Geduld.

Mehr als Geduld kann Nintendo Käufern momentan also noch nicht versprechen. Van Zyll bestätigt aber ausdrücklich, dass die Zelda-Konsole, der spezielle Controller und Software Teil der aktuellen Nachschubplanung sind. Einen konkreten Termin für die nächste Vorbestellungswelle gibt es noch nicht.

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Der Ansturm dürfte auch mit dem unmittelbar bevorstehenden The Legend of Zelda: Ocarina of Time zusammenhängen. Das Remake erscheint am 05. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Nintendo hat das Spiel bereits ausführlich gezeigt und dabei zahlreiche Neuerungen gegenüber dem N64-Original vorgestellt.

Für Nintendo ist das jedenfalls ein ziemlich komfortables Problem. Eine neue Konsole aus der eigenen aktuellen Generation ist noch nicht einmal erschienen und der Konzern muss bereits zusätzliche Ware organisieren. 40 Jahre nach dem ersten Zelda ist die Marke offenbar immer noch groß genug, um selbst Nintendos eigene Erwartungen zu übertreffen.