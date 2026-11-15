Nintendo sorgt mit Zelda-Zeitlinie für Verwirrung! Plötzlich fehlen 9.900 Jahre?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Zeitlinie von The Legend of Zelda war schon immer kompliziert. Doch mit einer neuen offiziellen Chronik sorgt Nintendo jetzt für zusätzliche Verwirrung. In der amerikanischen Darstellung soll sich ein wichtiges Ereignis der Geschichte plötzlich um 9.900 Jahre verschoben haben. Das betrifft ausgerechnet die Große Verheerung, die eine zentrale Rolle in Breath of the Wild spielt.

Wie GamesRadar.com berichtet, hat Nintendo of America seine offizielle Zelda-Zeitlinie überarbeitet. Dabei bestätigt das Unternehmen auch eine Theorie, über die Fans seit Tears of the Kingdom diskutieren: Das Hyrule aus den Erinnerungen von Prinzessin Zelda ist offenbar nicht dasselbe Königreich, das wir aus den älteren Spielen kennen.

Hyrule wurde offenbar zweimal gegründet?

In Tears of the Kingdom reist Zelda weit in die Vergangenheit und begegnet König Rauru und Königin Sonia. Beide stehen am Anfang eines neu gegründeten Königreichs Hyrule. Lange war unklar, wie diese Ereignisse zur älteren Zelda-Geschichte passen. Schließlich existierte Hyrule bereits vor Ocarina of Time. Auch die berühmte Aufteilung der Zeitlinie nach Links Abenteuer spielte sich Jahrtausende vor Breath of the Wild ab.

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Die aktualisierte Chronik ordnet die Ereignisse aus Tears of the Kingdom nun nach der Geschichte der älteren Spiele ein. Damit unterstützt Nintendo die Theorie, dass das ursprüngliche Königreich irgendwann unterging und später unter Rauru und Sonia neu gegründet wurde.

Das löst einen der größten Widersprüche zwischen Ocarina of Time und Tears of the Kingdom. Doch gleichzeitig wirft die neue Darstellung eine weitere Frage auf.

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Was ist mit den 10.000 Jahren vor Breath of the Wild passiert?

Bisher galt: Rund 10.000 Jahre vor Breath of the Wild verwüstete die Große Verheerung das Königreich. Mithilfe hochentwickelter Shiekah-Technologie konnte Ganon damals zurückgeschlagen werden. Ein Jahrhundert vor Breath of the Wild kehrte die Bedrohung zurück. Link wurde schwer verletzt und verbrachte anschließend 100 Jahre im Schrein des Lebens.

Die neue amerikanische Chronik stellt diesen Ablauf jedoch anders dar. Zwischen dem Versiegelungskrieg aus Tears of the Kingdom und der ersten Großen Verheerung sollen nun 9.900 Jahre liegen. Von dort bis zur nächsten Verheerung wären es dagegen nur noch rund 100 Jahre.

Das widerspricht der bisherigen Geschichte. Besonders bemerkenswert ist deshalb, dass die offizielle britische Nintendo-Chronik weiterhin die bekannte Einordnung verwendet: Die erste Große Verheerung liegt 10.000 Jahre zurück, die nächste ereignet sich 100 Jahre vor Breath of the Wild.

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Hat Nintendo einen Fehler gemacht?

Das ist durchaus möglich. Die unterschiedlichen Angaben sprechen dafür, dass zumindest eine Darstellung überprüft werden muss. Eine Erklärung für die Abweichung hat Nintendo bislang nicht veröffentlicht. Die Neugründung von Hyrule ist dagegen deutlich besser belegt. Schon die japanische Version der Zelda-Chronik wurde im September entsprechend angepasst.

Für Fans bedeutet das: Die großen Zusammenhänge zwischen den älteren Spielen und Tears of the Kingdom werden klarer. Bei den konkreten Jahreszahlen gibt es hingegen neue Fragen. Zumindest eines bleibt vorerst offen: Ob Nintendo tatsächlich die bekannte Geschichte der Großen Verheerung verändern wollte oder ob bei der Überarbeitung schlicht ein Fehler passiert ist.