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Nintendo setzt auf Erfahrung statt Entlassungen: Zelda-Chef erklärt warum

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Artikel von Markus Bauer +
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Nintendo hält erfahrene Entwickler bewusst langfristig im Unternehmen. Zelda-Produzent Eiji Aonuma erklärte gegenüber GameSpot.com, dass dadurch wichtiges Wissen zwischen Projekten erhalten bleibt. Langjährige Mitarbeiter kennen Abläufe und Entscheidungen und können dieses Wissen an neue Kollegen weitergeben. Gerade bei The Legend of Zelda bleibe deshalb über Generationen hinweg ein erfahrener Kern bestehen. Beim neuen Ocarina of Time arbeiteten trotzdem auch neue Entwickler und Monolith Soft mit.

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