Nintendo setzt auf Erfahrung statt Entlassungen: Zelda-Chef erklärt warum

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo hält erfahrene Entwickler bewusst langfristig im Unternehmen. Zelda-Produzent Eiji Aonuma erklärte gegenüber GameSpot.com, dass dadurch wichtiges Wissen zwischen Projekten erhalten bleibt. Langjährige Mitarbeiter kennen Abläufe und Entscheidungen und können dieses Wissen an neue Kollegen weitergeben. Gerade bei The Legend of Zelda bleibe deshalb über Generationen hinweg ein erfahrener Kern bestehen. Beim neuen Ocarina of Time arbeiteten trotzdem auch neue Entwickler und Monolith Soft mit.