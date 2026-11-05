Zelda: Ocarina of Time Remake: Nintendo bestätigt überraschend die Beteiligung von Monolith Soft!

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 hat überraschend Unterstützung von einem der wichtigsten Entwicklerstudios Nintendos erhalten. Monolith Soft, bekannt für die Xenoblade Chronicles-Reihe, hat offiziell bestätigt, an der Neuauflage mitgearbeitet zu haben. Damit bewahrheitet sich ein Gerücht, das bereits Monate vor der Veröffentlichung für Diskussionen sorgte. Allerdings war die Rolle des Studios kleiner als ursprünglich vermutet.

In einer Mitteilung auf X.com erklärte Monolith Soft am 05. November, dass Mitarbeiter an Teilen des Game Designs, der Programmierung und der Grafik beteiligt waren. Das Studio wird außerdem im Abspann unter den besonderen Danksagungen aufgeführt.

Die Hauptentwicklung lag jedoch bei Nintendo EPD Production Group No. 3, also jener internen Nintendo-Abteilung, die auch für Breath of the Wild und Tears of the Kingdom verantwortlich war. Geleitet wurde das Remake von HokWai Ng, während Eiji Aonuma und Hidemaro Fujibayashi als Produzenten tätig waren.

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Ein altes Zelda-Gerücht bestätigt sich nur zur Hälfte

Bereits im September hatte ein norwegischer Händler Monolith Soft als Entwickler des Remakes aufgeführt. Damals entstand die Vermutung, Nintendo könnte die gesamte Neuauflage an das Xenoblade-Studio ausgelagert haben. Die Angaben verschwanden später wieder aus dem Shop.

Mit der Veröffentlichung des Spiels ist nun klar: Die Beteiligung war tatsächlich vorhanden, allerdings nicht als federführender Entwickler. Welche konkreten Abschnitte oder Spielmechaniken Monolith Soft übernommen hat, verriet das Unternehmen nicht.

Dass Nintendo gerade dieses Studio zur Unterstützung heranzog, ist keine Überraschung. Monolith Soft hat bereits an mehreren großen Zelda-Spielen mitgearbeitet, darunter Skyward Sword, A Link Between Worlds, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Besonders bei der Gestaltung umfangreicher Spielwelten besitzt das Team viel Erfahrung.

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Bekommt Monolith Soft irgendwann ein eigenes Zelda?

Interessant ist die Bestätigung auch deshalb, weil Nintendo dem Studio künftig möglicherweise mehr Verantwortung übertragen möchte. Zelda-Manager Daiki Iwamoto hatte bereits früher den Wunsch geäußert, Monolith Soft eines Tages eine zentrale Rolle innerhalb der Reihe übernehmen zu lassen.

Ein eigenes Zelda-Spiel des Xenoblade-Teams wurde allerdings nicht angekündigt. Beim Ocarina of Time Remake blieb Nintendo selbst für die grundlegende Entwicklung verantwortlich.

Die Zusammenarbeit zeigt dennoch, wie eng Monolith Soft inzwischen in Nintendos größte Marken eingebunden ist. Neben Zelda unterstützte das Studio auch Projekte wie Splatoon, Animal Crossing: New Horizons und Mario Kart World.

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