Ocarina of Time Remake: Ausgerechnet dieses Nintendo-Studio könnte dahinterstecken

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wer entwickelt eigentlich das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2? Nintendo hält sich bei dieser Frage bislang auffällig bedeckt. Jetzt könnte ausgerechnet ein norwegischer Händler einen Hinweis geliefert haben.

Beim norwegischen Händler Elkjøp wurde zeitweise Monolith Soft als Entwickler des Spiels geführt. Das Studio kennst du vor allem durch die Xenoblade Chronicles-Reihe. Die Entdeckung verbreitete sich über einen Beitrag bei GamingLeaksAndRumours auf Reddit. Inzwischen wurde der Eintrag allerdings geändert: Aktuell nennt der Händler schlicht Nintendo als Entwickler.

Damit ist die Sache keineswegs bestätigt. Interessant ist der ursprüngliche Eintrag trotzdem.

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Monolith Soft arbeitet schon seit Jahren an Zelda

Denn so ungewöhnlich wäre Monolith Soft bei einem The Legend of Zelda-Spiel gar nicht. Nintendo übernahm das japanische Studio bereits vor vielen Jahren und nutzt dessen Entwickler nicht nur für Xenoblade. Monolith Soft war auch an mehreren der größten Nintendo-Projekte beteiligt.

Auf der offiziellen Webseite von Monolith Soft werden unter anderem The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom als Projekte aufgeführt, an denen das Studio unterstützend gearbeitet hat. Auch bei A Link Between Worlds waren sie beteiligt. Das Studio besitzt also reichlich Erfahrung mit der Zelda-Reihe und insbesondere mit großen dreidimensionalen Spielwelten.

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Genau deshalb sorgt der Händler-Eintrag für Aufmerksamkeit. Sollte Monolith Soft beim Remake des N64-Klassikers tatsächlich eine größere Rolle übernehmen, wäre das keineswegs ein völlig neues Zelda-Team. Die entscheidende Frage wäre vielmehr: Ist Monolith Soft nur ein Support-Studio oder diesmal tatsächlich federführend? Dazu gibt es bisher keine offizielle Antwort.

Interessanterweise gab es schon vor dieser Entdeckung Spekulationen über eine stärkere Beteiligung von Monolith Soft. Die Erfahrung des Studios mit der Zelda-Reihe macht das Gerücht zumindest plausibler als viele andere Händler-Leaks.

Vielleicht erfahren wir schon bald mehr

Lange dürfte Nintendo wichtige Details ohnehin nicht mehr geheim halten können. Das Ocarina of Time Remake soll noch dieses Jahr erscheinen. Damit bleiben nur noch wenige Monate bis zum geplanten Release.

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Zuletzt gab es außerdem Händler-Hinweise auf einen möglichen Veröffentlichungstermin. Zusätzlich rechnen wir im September mit weiteren Nintendo-Neuigkeiten in Form einer Direct-Show.