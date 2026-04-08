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Nintendo: Zeldas Zukunft könnte bei Entwicklerstudio Monolith Soft liegen

Die Firma hatte bei den letzten großen Zelda-Titeln immer mehr mitgewirkt.

i Nintendo: Zeldas Zukunft könnte bei Entwicklerstudio Monolith Soft liegen
Artikel von Manuel +

Die Zukunft der The Legend of Zelda-Reihe könnte beim japanischen Entwicklerstudio Monolith Soft liegen. Aktuelle Berichte und Infos deuten darauf hin, dass Nintendo die Rolle des Studios wichtiger machen möchte. Womöglich sogar bis hin zur eigenständigen Entwicklung eines Zelda-Titels.

Monolith Soft

Die Entwicklerfirma Monolith Soft arbeitet seit vielen Jahren für Nintendo. So bekam Nintendo große Unterstützung für die letzten 3 großen Zelda-Titel: Skyward Sword, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Anfangs war es nur eine Unterstützung. Mittlerweile ist es aber eine kreative Partnerschaft zwischen Nintendo und Monolith Soft geworden. So konnte der Entwickler eigenen Ideen mit einbringen.

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Neuer Ganondorf

Monolith Soft war maßgeblich in der Gestaltung von Charakteren und Gegnern von Tears of the Kingdom eingebunden. Aber nicht nur bei normalen Gegner dufte die Firma sich beteiligen, sondern auch bei Ganondorf. Bei dessen Design Vorschlägen kam man auf die Idee sich vom rein bösen zu distanzieren und einigte sich auf eine komplexere und charismatische Darstellung.

Nintendo bestätigt Pläne

Nun sieht es ganz danach aus, dass diese erfolgreiche Zusammenarbeit noch intensiver werden soll. Der Nintendo-Manager Daiki Iwamoto betonte, dass Monolith Soft bereits in der Lage sei, komplette Videospiele von Grund auf mitzugestalten. Ziel sei es, dass das Studio noch stärker denn je in die kreative Entwicklung eingebunden wird und so eine zentralere Rolle bekommt. Monolith Soft hat seit kurzem eine eigene Website, bei welcher man dessen Arbeit an den Zelda Titeln stolz zeigt. Noch ein Hinweis, dass das Studio in Sachen Zelda Titeln, noch intensiver arbeiten könnte.

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Ob Monolith Soft, tatsächlich alleine an einem Zelda Titel arbeiten wird und ob es sich um ein neues Zelda Abenteuer oder das Ocarina of Time Remake, welches man bisher nur aus Gerüchten kennt, ist noch unklar. Aber die Zeichen stehen gut, dass man diesen Namen von nun an öfters bei Nintendo hören wird. Allerdings hält man sich bei Nintendo so gut bedeckt, dass man die Beteiligung womöglich erst im Abspann des nächsten Zelda Titels entdeckt.

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Gleichzeitig kann es auch sein, dass Monolith Soft am nächsten Xenoblade Chronicles arbeitet.

Quelle: monolithsoft.co.jp

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