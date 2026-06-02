Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo-Fans kennen dieses Spiel inzwischen: Kaum nähern sich große Sommer-Shows, beginnt die Suche nach dem nächsten Direct-Termin. Jeder kryptische Post, jedes alte Jubiläum und jeder Hinweis aus der Leak-Szene wird sofort zerlegt. Jetzt steht ein neues Datum im Raum: 09. Juni 2026.

Im Subreddit „Gaming Leaks And Rumours“ wird aktuell ein Hinweis von Nash Weedle diskutiert. Der Leaker soll mit dem US-amerikanischen Release-Datum von Animal Crossing: New Leaf auf den 09. Juni angespielt haben. Zusätzlich wird im Thread erwähnt, dass auch Attackdabacklog von einem Termin in der kommenden Woche gehört haben will. Offiziell angekündigt hat Nintendo bisher aber keine neue Direct.

Warum der 09. Juni plötzlich im Gespräch ist

Attackdabacklog hat geschrieben, dass ihm ein Termin in der kommenden Woche genannt wurde. Laut Reddit-Beitrag habe er außerdem mit Bildern und der Formulierung „Training before the big event“ ebenfalls in diese Richtung gedeutet. Auch das bleibt aber unbestätigt.

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Der Zeitpunkt wäre grundsätzlich plausibel. Nintendo nutzt den Juni häufig für größere Präsentationen, gerade rund um die Phase, in der auch andere Publisher ihre Sommer-Shows abhalten. Für Nintendo Switch 2-Besitzer wäre eine Direct jetzt besonders spannend, weil viele noch wissen wollen, wie stark der Spielekalender für die zweite Jahreshälfte wirklich wird. Immerhin gab es bisher nur Leaks, aber keine handfesten Belege.

Die Community glaubt dem Leaker nicht blind

Genau hier wird die Meldung interessant. Denn die Reddit-Reaktionen sind alles andere als euphorisch. Viele Nutzer sehen Nash Weedle sehr kritisch. Einige werfen ihm vor, zu oft daneben gelegen zu haben. Ein Kommentar spottet sogar, er habe „neun der letzten fünf Directs“ vorhergesagt. Andere schreiben, sie würden lieber auf bekanntere Quellen oder kommende Podcasts warten.

Das ist wichtig für die Einordnung. Dieses Gerücht ist kein starker Leak mit belastbarer Quelle. Es ist eher ein Hinweis, der in eine ohnehin plausible Zeit fällt. Dass Nintendo im Juni eine Präsentation zeigen könnte, überrascht niemanden. Dass der konkrete 09. Juni stimmt, ist die offene Frage.

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Warum Nintendo jetzt liefern müsste

Trotz aller Vorsicht ist der Zeitpunkt spannend. Die Switch 2 braucht nach dem Launch weiter Schwung. Viele Spieler wollen wissen, welche großen Titel als Nächstes kommen. Dazu passen zuletzt mehrere Themen, die bereits durch Ratings, Gerüchte oder Backend-Hinweise aufgefallen sind.

Minecraft wurde etwa für Switch 2 bei der ESRB gesichtet. Auch andere Third-Party-Projekte werden rund um Nintendos neue Konsole erwartet. Eine Direct könnte genau solche Lücken füllen: neue Ports, Updates zu bereits bekannten Spielen und vielleicht ein oder zwei größere Überraschungen. Besonders interessant wäre die Frage, ob Nintendo eine klassische große Direct plant oder eher ein Partner Showcase. Im Reddit-Thread spekulieren einige Nutzer ebenfalls, dass eine Präsentation in der zweiten Juniwoche ohnehin naheliegend wäre, weil Nintendo oft nach den großen Sommer-Events auftaucht.

Nintendo kündigt Directs meist nur kurz vorher an. Sollte der 09. Juni stimmen, müsste eine offizielle Bestätigung sehr bald folgen. Bis dahin bleibt die Meldung ein Gerücht.

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