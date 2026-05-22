Mann verklagt Nintendo nach Ablehnung als Pokémon-Professor

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wenn man an eine Nintendo Klage denkt, geht es normalerweise um Leaks, Emulatoren oder Urheberrechte. Diesmal ist die Situation allerdings deutlich ungewöhnlicher. Denn in den USA verklagt ein Pokémon-Fan aktuell Nintendo und die Pokémon Company, weil er nicht offizieller „Pokémon-Professor“ werden durfte.

Ja, diesen Titel gibt es tatsächlich außerhalb der Spiele.

Hinter dem Begriff steckt ein echtes offizielles Programm

Die sogenannte Pokémon-Professor-Zertifizierung gehört zum offiziellen Turnier- und Community-System der Pokémon Company. Teilnehmer können dadurch offizielle Events organisieren, Turniere betreuen und bestimmte Community-Rollen übernehmen.

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Der Kläger aus Iowa hatte laut Gerichtsunterlagen die Prüfung dafür erfolgreich bestanden. Danach folgte allerdings ein Background-Check — und genau dort begannen offenbar die Probleme.

Am Ende wurde seine Bewerbung wegen eines offenen Haftbefehles abgelehnt. Ja richtig gelesen. Genau dagegen geht der Mann jetzt juristisch vor und fordert umgerechnet mehrere Hunderttausend Dollar Schadensersatz.

Die Hintergründe sorgen online für Diskussionen

Besonders viel Aufmerksamkeit bekommt die Geschichte aktuell wegen der Begründung der Ablehnung. Laut Berichten sollen frühere rechtliche Probleme und offene Vorfälle beim Background-Check eine Rolle gespielt haben.

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Der Kläger argumentiert dagegen, dass ihm dadurch wirtschaftliche Möglichkeiten entgangen seien. Zusätzlich wirft er Nintendo und der Pokémon Company unfaire Regeln innerhalb des Programms vor.

Die Geschichte klingt für viele Spieler trotzdem fast wie ein schlechter Witz. Genau deshalb verbreitete sich die Meldung innerhalb kürzester Zeit extrem schnell in sozialen Netzwerken und Gaming-Foren.

Für Nintendo ist das trotzdem unangenehm

Auch wenn viele Beobachter die Erfolgschancen der Klage eher gering einschätzen, sorgt die Geschichte dennoch für Aufmerksamkeit rund um Nintendo und die Pokémon Company. Gerade weil das Pokémon-Professor-Programm direkt mit Community-Events und jüngeren Spielern verbunden ist, dürfte der Konzern bei Background-Checks besonders vorsichtig agieren. Genau darauf verweisen aktuell auch viele Diskussionen online.

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Trotzdem zeigt der Fall erneut, wie groß und professionell das Pokémon-Ökosystem inzwischen geworden ist. Was früher wie ein kleines Fanprogramm wirkte, hat mittlerweile offenbar genug Bedeutung, um sogar vor Gericht zu landen.

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