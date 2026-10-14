Zelda: 2 Bosse aus Ocarina of Time lassen sich plötzlich anders besiegen!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Ein neu entdeckter Glitch eröffnet Speedrunnern von The Legend of Zelda: Ocarina of Time neue Möglichkeiten. Damit lassen sich wichtige Bosse ohne den für sie vom Abenteuer vorgesehenen Waffen besiegen. Auch in Majora’s Mask kann der Trick für Speedruns eingesetzt werden!

Gefährliche Flaschen

Während die gesamte Videospielwelt gespannt auf das The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake wartet, hat ein Speedrunner im originalen Videospiel einen Glitch entdeckt, welcher der Community bislang nicht bekannt war. Mit dem Glitch ist es erstmals möglich zwei wichtige Bosskämpfe unter eigentlich unmöglichen Bedingungen zu beenden. Der Glitch nutzt einen ungewöhnlichen Zusammenspiel-Effekt zwischen einer verschwindenden Trefferzone und des Einsetzens eines Gegenstandes aus einer Flasche. Durch den richtigen Einsatz lassen sich Schadenswerte überschreiben. Dadurch ist es Link möglich Gegner zu bezwingen, für welche normalerweise bestimmte Waffen benötigt werden.

Bei welchen Bossen funktioniert der Glitch

So lässt sich der Drache Volvagia ohne den Stahlhammer besiegen. Der zweite Boss, welcher sich vor dem neuen Glitch fürchten muss ist niemand Geringerer als Ganondorf. So kann dieser ohne Lichtpfeile verwundbar werden. Beide Waffen galten bislang als essenziell für die jeweiligen Bosskämpfe.

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Wie kann der Glitch aktiviert werden?

Das Auslösen des Glitches ist nicht ganz einfach und erfordert Übung. Um bei Volvagia den Stahlhammer zu ersetzen muss eine magische Wirbelattacke gemacht und eine Fee aus einer Flasche befreit werden. Dies scheint am einfachsten zu funktionieren. Ansonsten demonstriert uns der Speedrunner bei Ganondorf mit dem Herauszücken der Schleuder und der anschließenden Befreiung eines Käfers aus einer Flasche, wie man dem Unhold das Fürchten lehrt.

Auch in Majora’s Mask möglich

Da der Nachfolger von Ocarina of Time: Majora´s Mask ebenfalls aus dessen Elemente besteht, ist es keine große Überraschung, dass auch hier der Glitch funktioniert. Mit der magischen Wirbelattacke oder der Deku-Blase und dem Flaschengegenstand Käfer oder Quellwasser zum Einsatz. Damit lässt sich der Schaden, welcher ein Pulverfass verursacht, generieren. Dait ermöglicht der Glitch es eispielsweise, leichter zur Romani-Ranch oder zur Goronen-Rennbahn zu gelangen.

Nicht für jeden Speedrunner

Welche Speedrun-Kategorien tatsächlich von der Entdeckung profitieren, hängt ganz von den jeweiligen Regeln ab, an welche diese Geknüpft sind. Die meisten Kategorien welche auf den berühmten „Warp Glitch“ verzichten, könnte der neue Glitch von Vorteil sein. Die Community dürfte nun verschiedene Szenarien austesten.

Es ist beeindruckend, dass selbst nach so vielen Jahren und von der ganzen Welt investierten Spielstunden noch immer neue Glitches entdeckt werden. Der Trick funktioniert übrigens nicht nur auf der originalen Nintendo 64-Hardware, sondern auch in der Nintendo Switch Online-Version. Im Ocarina of Time Remake wird dieser Glitch allerdings verschwunden sein.

Quelle: x.com via zfg111