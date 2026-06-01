Minecraft 2 hat endlich einen Titel und zeigt erstmals Alex

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der erste Minecraft-Film war einer dieser Kino-Hits, die man kaum ignorieren konnte. Die Kritiken waren durchwachsen, aber das Publikum kam trotzdem in Massen. Kinder, Familien, Fans und Meme-Kultur machten aus der Spieleverfilmung einen riesigen Erfolg. Jetzt steht fest: Die Fortsetzung kommt nicht nur, sie hat auch endlich einen offiziellen Titel.

Während des „Minecraft Live“-Events wurde der Name des Sequels enthüllt. Der zweite Film heißt offiziell A Minecraft Movie Squared. Gleichzeitig gab es einen ersten Blick auf die filmische Version von Alex, einer der bekanntesten Figuren aus dem Spiel. Alex wird von Kirsten Dunst gespielt. Neben ihr kehren auch Jack Black als Steve und Jason Momoa als Garrett zurück.

A Minecraft Movie Squared: Der Titel ist ein klares Signal

Der neue Titel ist cleverer, als er auf den ersten Blick wirkt. A Minecraft Movie Squared spielt mit der Idee einer Fortsetzung und passt gleichzeitig perfekt zur blockigen Welt von Minecraft. Statt einfach nur „Minecraft 2“ auf das Poster zu schreiben, setzt Warner Bros. auf einen Namen, der sich nach Marke, Meme und Familienkino zugleich anfühlt.

Das ist wichtig, denn der erste Film lebte nicht nur von seiner Geschichte. Er lebte von Momenten, die online explodierten. Besonders die Szene mit dem Chicken Jockey entwickelte sich zum viralen Phänomen. Genau solche Reaktionen halfen dem Film dabei, weltweit rund 961 Millionen US-Dollar einzuspielen. Damit gehört er zu den erfolgreichsten Videospielverfilmungen überhaupt. Warner Bros. dürfte daher genau wissen, was auf dem Spiel steht.

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Alex kommt endlich ins Spiel

Die wichtigste neue Figur ist Alex. Im Spiel steht Alex neben Steve für eine der bekanntesten Standardfiguren. Dass sie nun im Film eine größere Rolle bekommt, wirkt daher folgerichtig. Kirsten Dunst erweitert den Cast um einen Namen, der sowohl jüngere als auch ältere Zuschauer anspricht. Besonders spannend ist die Dynamik mit Jack Black und Jason Momoa. Der erste Film setzte stark auf die Energie dieser beiden Stars.

Black brachte als Steve viel Comedy und Chaos, während Momoa als Garrett den überdrehten Abenteuer-Ton mittrug. Mit Alex könnte die Fortsetzung nun mehr Balance bekommen. Noch ist offen, welche Rolle Alex genau in der Handlung spielt. Klar ist aber: Warner Bros. will den zweiten Film offenbar größer aufziehen. Neue Figuren, neue Biome und neue Mobs sollen die Welt deutlich erweitern.

Die Fortsetzung führt tiefer in die Minecraft-Welt

Danielle Brooks erklärte, dass der zweite Film Fans deutlich tiefer in die Welt von Minecraft führen soll. Dazu gehören neue Biome, neue Figuren und neue Mobs. Ein erster Blick auf Polarbären in verschneiten Gebieten bestätigt bereits, dass die Fortsetzung stärker das Overworld erkunden wird.

Genau das ist der richtige Schritt. Der erste Film musste die Grundidee erklären. Der zweite Film kann nun mehr von dem zeigen, was Minecraft so beliebt macht: verschiedene Landschaften, Kreaturen, Gefahren, Humor und diesen ständigen Drang, hinter dem nächsten Block etwas Neues zu entdecken.

Für Fans wäre das besonders spannend, wenn die Fortsetzung nicht nur bekannte Elemente abhakt, sondern sie wirklich in die Handlung einbaut. Minecraft lebt nicht von einer klassischen Story. Es lebt vom Entdecken, Bauen, Überleben und Experimentieren. Ein Film muss genau dieses Gefühl treffen.

A Minecraft Movie Squared soll am 23. Juli 2027 in die Kinos kommen. Regie führt erneut Jared Hess, der schon beim ersten Film verantwortlich war. Am Drehbuch arbeitet er gemeinsam mit Chris Galletta.