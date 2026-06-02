Battlefield 6: Season 3 macht Cheatern das Leben deutlich schwerer

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Cheater können einen Multiplayer-Shooter schneller zerstören als eine kaputte Maus oder Controller. Gerade in Battlefield 6 wird das jetzt besonders heikel, denn mit Season 3 ist auch der Ranked Mode gestartet. Sobald Ranglisten, Aufstieg und kompetitive Matches im Spiel sind, reicht ein einzelner Cheater/Hacker, um ganze Runden kaputtzumachen. EA reagiert deshalb mit einem großen Anti-Cheat-Update.

EA hat neue Maßnahmen für Battlefield 6 vorgestellt. Das Team habe bereits während Season 2 monatelang Cheating-Communities beobachtet, neue Erkennungssysteme entwickelt und Strafen überarbeitet. Ziel ist klar: Der Ranked Mode soll nicht schon zum Start von Bots, Match-Manipulation und klassischen Hacks überrollt werden.

Battlefield 6 erkennt jetzt mehr als klassische Cheats

Besonders spannend ist, dass EA nicht nur Aimbots oder Wallhacks ins Visier nimmt. Neue Machine-Learning-Modelle sollen auch störendes Verhalten erkennen, das schwerer zu greifen ist. Dazu gehören laut X.com-Beitrag Stream-Sniping, absichtliche Team-Sabotage, blockierte Fahrzeug-Spawns, Absprachen, Win-Trading und andere Formen der Match-Manipulation.

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Das ist wichtig, weil moderne Cheater längst nicht immer nur mit klar sichtbaren Hacks auffallen. Manche ruinieren Matches subtiler. Sie füttern Gegner mit Kills, manipulieren Statistiken oder zerstören das eigene Team von innen. Gerade im Ranked Mode kann das extrem frustrierend werden.

EA geht außerdem stärker gegen automatisierte Accounts vor. Botting-Dienste sollen seit dem Launch zugenommen haben. Manche Anbieter nutzen laut Bericht sogar Cloud-Gaming-Dienste, um ihre Software oder Hardware zu verschleiern. Neue Ermittlungs- und Erkennungstools sollen solche Accounts schneller identifizieren und bestrafen.

TPM wird Pflicht

Der technisch wichtigste Schritt betrifft die Hardware-Sicherheit. EA macht TPM für Battlefield 6 verpflichtend. Laut Publisher erfüllen bereits 98,76 Prozent der aktiven Spieler diese Anforderung. Viele der übrigen Systeme sollen mit Emulation, Hardware-Spoofing, Botting oder Cheating zusammenhängen.

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Das wird trotzdem Diskussionen auslösen. Hardware-Prüfungen helfen beim Kampf gegen Betrug, greifen aber stärker in das System der Spieler ein. EA prüft zusätzlich, ob künftig auch HVCI und VBS strenger durchgesetzt werden. Diese Anforderungen könnten etwa nur für Ranked Mode, Turniere oder verdächtige Accounts gelten.

Cheater bekommen jetzt sichtbarere Strafen

Auch bei den Strafen ändert EA den Kurs. Einige Systeme führten früher vor allem zu größeren Ban-Wellen. Jetzt sollen zusätzliche Regeln schnellere Maßnahmen auslösen, wenn verdächtige Accounts bestimmte Schwellen bei Reports, Statistiken oder Aktivitätsmustern erreichen. Dadurch soll weniger Zeit zwischen Erkennung und Strafe vergehen.

Besonders auffällig: Bestätigte Battlefield 6-Cheater erhalten künftig auch VAC-Bans. Damit werden Strafen sichtbarer und lassen sich schwerer als angebliche Fehlentscheidung abtun. Zusätzlich startet EA mit „BF_SledgeHammer“ einen offiziellen Anti-Cheat-Account, der sich zunächst in Foren und Steam-Diskussionen um falsche Bann-Behauptungen und manipulierte Meldungen kümmern soll.

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EA weiß, dass Battlefield 6 mit Ranked Mode nur funktionieren kann, wenn Spieler Vertrauen in faire Matches haben. Season 3 bringt deshalb härtere Anti-Cheat-Systeme, strengere Hardware-Anforderungen und sichtbarere Strafen. Ob das reicht, wird sich erst im Alltag zeigen. Aber die Botschaft ist klar: Wer manipuliert, soll deutlich schneller aus dem Spiel fliegen. Gut so.