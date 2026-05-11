Battlefield 6 Season 3 bringt Ranked Battle Royale und Golmud zurück

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für Battlefield 6 steht das bislang wohl größte Update seit Release bevor. Entwickler Battlefield Studios hat jetzt die komplette Season 3 vorgestellt und erweitert den Shooter gleich an mehreren wichtigen Stellen gleichzeitig.

Besonders im Mittelpunkt steht die neue Map „Railway to Golmud“. Dabei handelt es sich um eine Neuinterpretation der legendären „Golmud Railway“-Karte aus Battlefield 4. Laut den Entwicklern wird die neue Version sogar die bislang größte Map in der Geschichte von Battlefield 6.

Die neue Golmud-Map setzt auf Chaos

Die Karte wurde deutlich erweitert und soll riesige Schlachten mit Panzern, Jets, Hubschraubern und Infanterie ermöglichen. Besonders auffällig ist die bewegliche Eisenbahnlinie mitten durch das Kriegsgebiet, die laut EA dynamische Frontlinien erzeugen soll.

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Gleichzeitig will das Studio mehr klassische Sandbox-Momente zurückbringen. Genau das hatten sich viele Fans seit Monaten gewünscht. Die neue Karte soll deshalb deutlich stärker auf große Battlefield-Momente und Fahrzeugkämpfe setzen als viele der bisherigen Maps.

Ranked Battle Royale wird jetzt offiziell eingeführt

Mit Season 3 startet außerdem erstmals ein Ranked-Modus für den Battle-Royale-Ableger REDSEC. Spieler können künftig Ränge aufsteigen, Belohnungen freischalten und in globalen Bestenlisten antreten.

Zum Start konzentriert sich der Ranked-Modus zunächst auf Squad-Matches. Solo-Battle-Royale soll später im Verlauf der Season folgen. Zusätzlich überarbeitet Battlefield Studios zahlreiche Gameplay-Systeme, darunter Loot-Verteilung, Netcode, Fahrzeughandling und Waffenbalance.

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Auch technisch soll das Spiel deutlich besser werden

Das neue Update enthält außerdem viele Verbesserungen bei Performance und Gameplay-Feedback. Vor allem Treffererkennung, Fahrzeugsteuerung und Schadensanzeige wurden laut den Entwicklern umfassend angepasst.

Gerade die Netcode-Probleme standen seit Release immer wieder in der Kritik. Deshalb dürfte Season 3 für Battlefield 6 besonders wichtig werden. Schließlich versucht EA weiterhin, den Shooter langfristig als große Live-Service-Plattform zu etablieren.

Die nächsten Seasons sind bereits geplant

Parallel zur neuen Season hat EA zudem bereits einen Ausblick auf die kommenden Inhalte gegeben. Season 4 soll unter anderem neue Naval-Warfare-Elemente und weitere klassische Maps zurückbringen.

Damit scheint klar zu sein, dass Battlefield 6 in den kommenden Monaten massiv ausgebaut werden soll. Nach dem schwierigen Start der Reihe wirkt es aktuell so, als wolle EA diesmal langfristig deutlich konsequenter liefern.

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