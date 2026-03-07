Battlefield 6 REDSEC Solo-Test: Wann er läuft, was sich ändert und wann der Modus offiziell kommt
Battlefield 6 testet vom 6. bis 9. März den Solo-Modus für REDSEC. Wiederbelebungen sind aus, der Ring tötet sofort. Ein dauerhafter Release ist wohl erst in Season 3 geplant.
Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Battlefield 6 verfügt seit dem Launch im Oktober 2025 über REDSEC, einen kostenlosen Battle-Royale-Modus, der parallel zum Hauptspiel läuft. Bisher war REDSEC ausschließlich im Squad-Format spielbar, also mit zwei oder vier Personen im Team. Der meistgeforderte Zusatz war von Anfang an ein echtes Solo-Format, in dem man alleine gegen andere Einzelkämpfer antritt. Vom 6. bis 9. März 2026 testet Battlefield Studios diesen Modus erstmals öffentlich über Battlefield Labs. Der Zugang erfolgt direkt über das Hauptmenü des Spiels, ohne separaten Anmeldeprozess.
Was den Solo-Modus anders macht
Im Solo-Test gelten andere Regeln als in den Squad-Varianten. Wiederbelebungen durch Mitspielende entfallen komplett, weil es keine gibt. Auch die Respawn-Türme, die in REDSEC normalerweise eine zweite Chance bieten, sind während des Tests deaktiviert. Wer stirbt, ist raus. Das macht jeden Fehler kostspieliger und verschiebt das Gleichgewicht deutlich in Richtung vorsichtiges, taktisches Vorgehen. Hinzu kommt der bereits bekannte Ring-Mechanismus von REDSEC.
Die sich schließende Zone gewährt keine Gnadenfrist. Wer die Zone berührt, ist sofort eliminiert. Keine Zeit zum Hinauslaufen, kein Kriechen Richtung Safe Zone.
Neues auf der Map und in Season 2
Parallel zum Solo-Test gibt es Neuigkeiten zum laufenden Season-2-Betrieb. Eine neue Untergrundkampfarena in Fort Lyndon wurde ankündigt, erkennbar an grünem Rauch an den Eingängen. Dort können Spielende zeitlich begrenzt hochwertige Beute finden, was neue Hotspots auf der Karte erzeugt. Außerdem wird über Battlefield Labs aktuell die Großkarte Golmud-Eisenbahn getestet, die Entwickler als eines der ambitioniertesten Schlachtfelder des Spiels beschreiben. Das nächste große Update trägt den Codenamen Nachtfall und bringt Nachtsichtgeräte sowie eine speziell für Dunkelheit entworfene Karte.
Wann kommt der Solo-Modus dauerhaft?
Ein fester Release-Termin für den Solo-Modus existiert bislang nicht. In der veröffentlichten Season-2-Roadmap taucht er nicht auf, was darauf hindeutet, dass ein dauerhafter Launch frühestens mit Season 3 zu erwarten ist. Wann Season 3 beginnt, ist ebenfalls noch offen. REDSEC selbst ist nach wie vor weniger beliebt als von den Entwicklern erhofft, die Spielerzahlen liegen deutlich unter denen des Hauptmodes. Ob ein Solo-Format das ändert, wird der Test dieses Wochenende zeigen.
Battlefield Studios hat angekündigt, das Feedback aus dem Playtest direkt in die weitere Entwicklung des Modus einfließen zu lassen.
