Battlefield 6 Season 2: Neue Map, psychoaktiver Rauch und 240+ Fixes ab 17. Februar

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer Battlefield 6 seit dem Launch im Oktober 2025 regelmäßig spielt, weiß, dass Season 1 eine solide Basis gelegt hat. Aber auch, dass die Community ungeduldig auf das nächste große Kapitel gewartet hat. Das ist jetzt da. Update 1.2.1.0 geht am 17. Februar live und läutet offiziell Season 2 ein. Und mit ihr kommt einiges, das sich deutlich größer anfühlt als ein gewöhnliches Content-Drop.

Eine neue Map und kein gewöhnliches Schlachtfeld

Im Zentrum von Season 2 steht Contaminated, eine Map, die ihren Namen nicht zufällig trägt. Das Schlachtfeld ist ein weitläufiges europäisches Gebirgsareal rund um einen strategischen deutschen Militärflughafen, der Bodengefechte und Luftkampf auf engem Raum miteinander verknüpft. Contaminated unterstützt alle Kampfgrößen und ist in Modi wie Conquest, Breakthrough, Escalation, Squad Deathmatch und Strikepoint spielbar.

Werbung

Das klingt nach einem der abwechslungsreicheren Schauplätze seit dem Launch von Battlefield 6. Vertikale Ebenen, Flugzeughangars, Bergpässe. Contaminated scheint genau das zu bieten, was Fans an den besten Battlefield-Maps immer geschätzt haben: ein Terrain, das verschiedene Spielstile gleichzeitig belohnt.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

VL-7 Strike und psychoaktiver Rauch

Season 2 bringt nicht nur neue Orte, sondern auch neue Mechaniken, die das Spielgefühl spürbar verändern. Drei zeitlich begrenzte Modi drehen sich um das VL-7, einen psychoaktiven Rauch, der sich über ausgewählte Bereiche ausbreitet und eine aktive Filter- und Maskenverwaltung erfordert, um desorientierende Effekte zu vermeiden.

Im Battle-Royale-Ableger REDSEC hüllt der Rauch die gesamte Festung Fort Lyndon ein. Ausrüstung looten und Masken sichern, wird zur Überlebensfrage. Dazu kommt der Gauntlet Altered State, ein Eliminationsformat, in dem Squads unter psychoaktivem Druck Missionen erfüllen, während die schwächsten Teams nacheinander ausscheiden.

Werbung

Neue Waffen, neues Fahrzeug

Drei neue Waffen kommen mit Season 2 ins Spiel: Das M121 A2 ist ein gurtgeführtes Maschinengewehr mit hohem Nahkampfschaden, die GRT-CPS eine halbautomatische Präzisionswaffe für mittlere bis lange Distanzen, und die VCR-2 ein schnell feuerndes Sturmgewehr für den Nahkampfeinsatz.

Dazu kehrt die AH-6 Little Bird als hochmobiler Angriffshubschrauber für NATO-Kräfte zurück. Ein Fahrzeug mit starker Feuerkraft, das vor allem in Gebirgsgefechten seine Stärken ausspielen dürfte. Wer die Little Bird aus früheren Battlefield-Teilen kennt, weiß, was das bedeutet. Schnelle, wendige Angriffe aus der Luft, die gut koordinierte Bodentruppen ernsthaft unter Druck setzen können.

Laut den Steam-Charts erreicht Battlefield 6 seinen Höhepunkt zu Release mit 747.440 gleichzeitigen Spielenden.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 1 + 9? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.