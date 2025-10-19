Battlefield 6 im Test: Der epischste Shooter des Jahres ist zurück

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nach Jahren des Wartens ist es endlich so weit: Battlefield 6 ist da und es bringt das Herzstück der Serie zurück. Riesige Karten, realistische Zerstörung, taktisches Teamplay und Adrenalin pur. Schon nach wenigen Matches wird klar: Das hier ist das Comeback, auf das Shooter-Fans gewartet haben. Ich habe mir über 25 Stunden Zeit genommen um Battlefield 6 ausführlich zu testen.

Doch was macht Battlefield 6 so besonders? Und können die Battlefield Studios (DICE, Ripple Effect und Co) nach dem schwachen Vorgänger Battlefield 2042 (DailyGame-Wertung: 8/10) wirklich überzeugen?

Werbung

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S Entwickler: DICE / Ripple Effect Spielmodi: Kampagne, Multiplayer, Portal, Battle Royale (wird noch 2025 nachgereicht) Spielerzahl: bis zu 128 Teilnehmer Spielzeit Kampagne: ca. 5 bis 6 Stunden Releasedatum: 10. Oktober 2025

Battlefield 6 im Test: Kurze Kampagne, die dich um die Welt schickt

Viele Spieler ignorieren die Einzelspieler-Kampagne bei Battlefield. Immerhin war es schon beim ersten Battlefield (BF 1942) so, dass es keinen Singleplayer-Modus gab. Doch diesmal lohnt sich der Abstecher. Du bist Teil der Eliteeinheit „Dagger 1-3“, bestehend aus Dylan Murphy, Simone „Gecko“ Espina und CIA-Agent Lucas Hemlock und reist quer über den Globus, um den Konflikt zwischen NATO und Pax Armata zu stoppen.

Von den verschneiten Bergen Georgiens bis zu den Straßen von Brooklyn: Die Schauplätze sind beeindruckend inszeniert. Explosionen, Stürme und zusammenbrechende Gebäude sorgen dafür, dass kein Einsatz dem anderen gleicht.

Die Story selbst ist keine Revolution, aber sie wirkt glaubwürdig. In Zeiten globaler Spannungen fühlt sich der fiktive Konflikt erschreckend real an. Zwar bleiben die Charaktere etwas flach, doch das Tempo stimmt: Battlefield 6 liefert ein filmreifes Erlebnis, das Lust auf mehr macht – ideal als Einstieg in den Multiplayer. Man merkt zwar hie und da, dass einige Sachen gekürzt wurden, aber man bekommt was man erwartet: einen rund fünf-stündigen Action-Film zum selbst Handanlegen. Zum Schluss kommt übrigens raus was immer rauskommt, wenn die Amerikaner in einem Konflikt verwickelt sind. Aber mehr möchte ich dazu nicht spoilern. Es war irgendwie vorhersehbar.

Werbung

Zurück zum Portal-Modus

Mit dem neuen Portal-Modus setzt Battlefield 6 neue Maßstäbe. Du kannst hier eigene Modi, Regeln und Szenarien erstellen – von verrückten Fun-Matches bis zu realistischen Schlachten. Den Modus kannten wir bereits aus Battlefield 2042 und war dort schon das Beste, dass man bekam, aber mit BF6 wird es noch besser.

Alles ist anpassbar: Waffen, Fahrzeuge, Siegbedingungen, sogar das Verhalten der KI. Das bedeutet: Du kannst dein ganz persönliches Battlefield erschaffen. Und das Beste daran? Die Community kann ihre Kreationen teilen, bewerten und so populär machen, dass sie als offizielle Modi ins Spiel integriert werden.

Dieser kreative Freiraum sorgt für endlosen Nachschub an Inhalten. Schon wenige Wochen nach Release gab es unzählige Ideen: von „Sniper-only auf Firestorm“ bis zu nostalgischen Remakes alter Karten. Portal ist die perfekte Bühne für Spieler, die mehr wollen als nur Standard-Matches.

Das Herzstück von Battlefield 6: Der Multiplayer-Modus

Im Multiplayer entfaltet Battlefield 6 seine volle Kraft. Die Schlachten sind lauter und dynamischer als je zuvor. Der Action-Film geht hier weiter. Bis zu 128 Spieler kämpfen gleichzeitig – zu Fuß, im Panzer oder im Jet.

Jede Map ist ein kleines Kunstwerk: Mirak Valley beeindruckt mit riesigen Tälern, Gibraltar Point mit vertikalem Design und Firestorm mit feuriger Atmosphäre. Besonders die zerstörbare Umgebung sorgt dafür, dass kein Match gleich verläuft. Wenn ein Hochhaus einstürzt, ein Kran umkippt oder ein Sturm aufzieht, verändert sich das Schlachtfeld sichtbar und ermöglicht neue taktische Möglichkeiten.

Werbung

Das Gunplay fühlt sich wuchtig und präzise an. Waffen haben spürbares Gewicht, Rückstoß und Klang. Auch die Fahrzeugsteuerung wirkt direkter und intuitiver. Egal, ob du als Sanitäter Teamkameraden rettest oder als Pilot den Luftraum dominierst: Battlefield 6 lebt vom Zusammenspiel. Das verstehen zwar nicht alle Teamkollegen, aber dafür kann das Spiel nichts.

Und das Beste: Die Performance stimmt. Es läuft äußerst flüssig. Abstürze sind selten, und die Server halten erstaunlich stabil: Ein Punkt, bei dem frühere Teile oft schwächelten.

Ein moderner Shooter muss sich so anfühlen

Die technische Umsetzung von Battlefield 6 ist beeindruckend. DICE hat die Frostbite-Engine weiter verfeinert: Explosionen, Wettereffekte, Rauch und Licht wirken spektakulär. Wenn die Sonne durch Staubwolken scheint oder ein Blitz den Himmel spaltet, spürt man die Liebe zum Detail.

Der Sound verdient besonderes Lob. Granaten pfeifen, Kugeln schlagen realistisch ein, und der Donner eines vorbeifliegenden Jets lässt dich zusammenzucken. Mit Headset ist das ein Erlebnis auf Kinoniveau. Immersiver geht es kaum. Ich liebe es!

Zudem läuft alles erstaunlich stabil: selbst bei maximaler Spielerzahl, zerstörten Gebäuden und tobenden Stürmen bleibt die Bildrate konstant. DICE zeigt hier, wie Next-Gen-Shooter aussehen sollten.

Werbung

Mängelliste, die noch bearbeitet gehört

Natürlich ist Battlefield 6 nicht perfekt. Einige Waffen sind zu stark, manche Karten leicht unausgewogen, und gelegentlich geht im Effektchaos die Übersicht verloren. Doch DICE reagiert schnell mit Updates und Balancing-Anpassungen – ein gutes Zeichen für die Zukunft.

Spannend ist auch, was noch kommt: Der angekündigte Battle-Royale-Modus soll die offene Kriegsführung auf ein neues Level heben. Wenn er so dynamisch umgesetzt wird wie der Rest des Spiels, könnte Battlefield 6 endgültig wieder Maßstäbe setzen.

Auch die Roadmap für kommende Seasons klingt vielversprechend: mit neuen Maps, Waffen und Spezialisten. Hier zeigt sich, dass DICE das langfristige Potenzial erkannt hat.

Fazit zu Battlefield 6 im Test

Battlefield 6 ist ein starkes, kompromissloses Statement. Es ist laut, chaotisch, wunderschön und endlich wieder „Battlefield“. Die Kampagne ist kurz, aber intensiv. Man darf sich hier keine intensive Story erwarten, sondern reine Action. Der Portal-Modus ist genial und der Multiplayer schlicht überragend.

Wer groß angelegte Kriegsführung liebt, bekommt hier alles, was das Herz begehrt: Panzer, Jets, Explosionen und Teamplay auf höchstem Niveau. Aber auch Call of Duty-Spieler werden durch kleinere Modis (reine Infanterie) abgeholt. DICE hat die Seele der Serie zurückgebracht und das spürt man in jeder Minute. So schnell wird man mich davon nicht wegbekommen und Black Ops 7 muss sich warm anziehen und abliefern, wenn es nach dem Release im November eine Rolle spielen möchte.

Werbung

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!