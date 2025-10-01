DailyGame
Battlefield 6 Season 1: Start, neue Maps, Modi & Waffen – alle Termine im Überblick

Battlefield 6 Season 1 startet am 28.10.2025. Alle Termine, Maps, Modi und Waffen kompakt als Timeline & Tabelle.

Artikel von Markus + unter Mithilfe von KI *.

Battlefield 6 steht in den Startlöchern und Season 1 legt direkt nach. Du fragst dich: Wann geht es los, was kommt alles, und in welcher Reihenfolge? Hier bekommst du die komplette Übersicht für einen perfekten Einstieg in Battlefield 6 Season 1 – mit Timeline, Tabellen, kurzen Erklärungen und FAQ.

Die Live-Service-Phase bringt frische Inhalte im Drei-Wochen-Takt: neue Karten, zusätzliche Modi und sechs neue Waffen. EA verteilt die Drops über drei Updates, damit du regelmäßig etwas Neues zum Freischalten und Meistern hast.

Timeline und Release-Plan:

Datum (2025) Update-Name Kern-Inhalte
Di, 28. Okt Rogue Ops Map „Blackwell Fields“, Modi: Strikepoint (4v4), Waffen: SOR-300SC, GGH-22, Mini Scout
Di, 18. Nov California Resistance Map „Eastwood“ (ohne Jets), Modus: Sabotage (8v8), Waffen: DB-12, M357 Trait
Di, 9. Dez Winter Offensive „Empire State“ als Winter-Variante, LTM: Ice Lock, Waffe: Ice Climbing Axe

Inhalte von Battlefield 6 Season 1 im Detail

Neue Maps (2 frisch, 1 Winter-Remix):

  • Blackwell Fields (28.10.) – Weitläufige US-Luftwaffenbasis, ausgelegt für große und kleine Playlists.
  • Eastwood (18.11.) – Hügel von Südkalifornien, großflächig, viele Spielstile – ohne Jets.
  • Empire State (09.12.) – Bestehende Map im Winter-Look mit neuen Umwelt-Gefahren.

Sechs neue Waffen (nach Drops sortiert):

  • 28.10. (Rogue Ops): SOR-300SC (Karabiner), GGH-22 (Sekundär), Mini Scout (Scharfschütze)
  • 18.11. (California Resistance): DB-12 (Schrotflinte), M357 Trait (Sekundär)
  • 09.12. (Winter Offensive): Ice Climbing Axe (Nahkampf)

Drei neue Modi:

  • Strikepoint (28.10.) – 4v4, rundenbasiert, taktisch eng wie Search & Destroy.
  • Sabotage (18.11.) – 8v8, Offense/Defense im Wechsel, wer mehr Ziele zerstört, gewinnt.
  • Ice Lock (09.12., LTM) – Gefrier-Mechanik steht im Zentrum; zeitweise „Freeze“ für Gegner (und ggf. Fahrzeuge).
Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober 2025 für Windows PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. - Bild: EA

Warum das wichtig ist

Jede dritte Woche neue Gründe einzuloggen, Progression anzutreiben und Loadouts zu verfeinern. Durch die klare Staffelung planst du Squad-Abende, testest zielgerichtet neue Waffen und lernst die Maps „in Wellen“, statt alles auf einmal.

Battlefield 6 Season 1 setzt auf planbare Content-Wellen: zwei große Maps, drei frische Modi und sechs neue Waffen – ideal, um Meta und Taktiken stetig weiterzuentwickeln. Markiere dir die drei Dienstage im Kalender, schnapp dir dein Squad und teste die Drops nacheinander aus.
Erstelle dir pro Update ein neues Loadout, damit du Waffen und Rollen effizient levelst.

Fragen & Antworten

  • Diese Fragen wurden geklärt
  • Wann startet Battlefield 6 Season 1 genau?
    Am Dienstag, 28. Oktober 2025. Ein exakter Uhrzeit-Call folgt in der Regel kurz vor dem Start.
  • Welche Map ist ohne Jets spielbar?
    Eastwood (Drop am 18.11.) ist ohne Jets designt – Fokus auf Boden- und Helikopter-Gefechte.
  • Was steckt hinter Ice Lock?
    Ein Limited-Time-Mode mit Freeze-Mechanik. Gegner (und eventuell Fahrzeuge) werden kurzzeitig „eingefroren“ – perfekte Fenster für Team-Pushes.
  • Wie viele neue Waffen gibt es in Season 1?
    Insgesamt sechs – verteilt über die drei Update-Termine von Battlefield 6 Season 1.
  • Kommt auch etwas für Singleplayer-Fans?
    Zum Launch steht eine überraschend umfangreiche Kampagne bereit; Season 1 konzentriert sich jedoch auf Multiplayer-Content.

Battlefield 6 (offizieller Titel seit dem Trailer am 24. Juli 2025) ist der neueste Hauptteil der legendären Battlefield‑Reihe, entwickelt von „Battlefield Studios“ – einem Konsortium aus DICE, Criterion Games, Motive Studios und Ripple Effect Studios.

Das Spiel kehrt zu einem modernen militärischen Setting zurück und bietet sowohl einen Singleplayer-Kampagnenmodus als auch klassischen Multiplayer, inklusive Destruktionsdynamik, Teamplay und Fahrzeugkampf zu Land, Luft und auf See.

Im ersten Trailer tritt die paramilitärische Organisation Pax Armata auf, finanziert von ehemaligen NATO-Staaten, deren Konflikte eine globale Krise entfachen – mit Szenen aus u. a. New York und der zerstörten Brooklyn Bridge.

Battlefield 6 wird das klassische System zurückbringen, also: Assault, Engineer, Medic und Support. Du kannst als Spielender Gebäude zerstören und so taktische Vorteile erlangen.

Entwickler: Battlefield StudiosPublisher: EASysteme: PlayStation, Xbox, WindowsReleasedatum: 11. Oktober 2025

