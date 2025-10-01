Battlefield 6 Season 1: Start, neue Maps, Modi & Waffen – alle Termine im Überblick

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Battlefield 6 steht in den Startlöchern und Season 1 legt direkt nach. Du fragst dich: Wann geht es los, was kommt alles, und in welcher Reihenfolge? Hier bekommst du die komplette Übersicht für einen perfekten Einstieg in Battlefield 6 Season 1 – mit Timeline, Tabellen, kurzen Erklärungen und FAQ.

Die Live-Service-Phase bringt frische Inhalte im Drei-Wochen-Takt: neue Karten, zusätzliche Modi und sechs neue Waffen. EA verteilt die Drops über drei Updates, damit du regelmäßig etwas Neues zum Freischalten und Meistern hast.

Timeline und Release-Plan:

Datum (2025) Update-Name Kern-Inhalte Di, 28. Okt Rogue Ops Map „Blackwell Fields“, Modi: Strikepoint (4v4), Waffen: SOR-300SC, GGH-22, Mini Scout Di, 18. Nov California Resistance Map „Eastwood“ (ohne Jets), Modus: Sabotage (8v8), Waffen: DB-12, M357 Trait Di, 9. Dez Winter Offensive „Empire State“ als Winter-Variante, LTM: Ice Lock, Waffe: Ice Climbing Axe

Inhalte von Battlefield 6 Season 1 im Detail

Neue Maps (2 frisch, 1 Winter-Remix):

Blackwell Fields (28.10.) – Weitläufige US-Luftwaffenbasis, ausgelegt für große und kleine Playlists.

– Weitläufige US-Luftwaffenbasis, ausgelegt für große und kleine Playlists. Eastwood (18.11.) – Hügel von Südkalifornien, großflächig, viele Spielstile – ohne Jets .

– Hügel von Südkalifornien, großflächig, viele Spielstile – . Empire State (09.12.) – Bestehende Map im Winter-Look mit neuen Umwelt-Gefahren.

Sechs neue Waffen (nach Drops sortiert):

28.10. (Rogue Ops): SOR-300SC (Karabiner), GGH-22 (Sekundär), Mini Scout (Scharfschütze)

SOR-300SC (Karabiner), GGH-22 (Sekundär), Mini Scout (Scharfschütze) 18.11. (California Resistance): DB-12 (Schrotflinte), M357 Trait (Sekundär)

DB-12 (Schrotflinte), M357 Trait (Sekundär) 09.12. (Winter Offensive): Ice Climbing Axe (Nahkampf)

Drei neue Modi:

Strikepoint (28.10.) – 4v4, rundenbasiert, taktisch eng wie Search & Destroy.

– 4v4, rundenbasiert, taktisch eng wie Search & Destroy. Sabotage (18.11.) – 8v8, Offense/Defense im Wechsel, wer mehr Ziele zerstört, gewinnt.

– 8v8, Offense/Defense im Wechsel, wer mehr Ziele zerstört, gewinnt. Ice Lock (09.12., LTM) – Gefrier-Mechanik steht im Zentrum; zeitweise „Freeze“ für Gegner (und ggf. Fahrzeuge).

Warum das wichtig ist

Jede dritte Woche neue Gründe einzuloggen, Progression anzutreiben und Loadouts zu verfeinern. Durch die klare Staffelung planst du Squad-Abende, testest zielgerichtet neue Waffen und lernst die Maps „in Wellen“, statt alles auf einmal.

Battlefield 6 Season 1 setzt auf planbare Content-Wellen: zwei große Maps, drei frische Modi und sechs neue Waffen – ideal, um Meta und Taktiken stetig weiterzuentwickeln. Markiere dir die drei Dienstage im Kalender, schnapp dir dein Squad und teste die Drops nacheinander aus.

Erstelle dir pro Update ein neues Loadout, damit du Waffen und Rollen effizient levelst.

