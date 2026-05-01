Battlefield 6: Season 3 soll Fahrzeuge deutlich überarbeiten, das ist geplant

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

DICE arbeitet für Season 3 von Battlefield 6 an einer größeren Überarbeitung des Fahrzeugkampfs. In der offiziellen Community-Info nennt das Studio drei Kernprobleme, die aus Spieler-Feedback immer wieder aufgetaucht sind: Vorhersehbarkeit, Überlebensfähigkeit und Reaktionsverhalten von Fahrzeugen. Intern hätten die Werte zwar oft ausgeglichen ausgesehen, im echten Spielgefühl habe sich das aber nicht immer so gut angefühlt. Genau deshalb wird das System nun spürbar angepasst.

Der wichtigste Schritt betrifft den Schaden gegen Panzer und andere Bodenfahrzeuge. Die Entwickler wollen die Ergebnisse eines Treffers leichter verständlich machen und die bisher teils starke Abhängigkeit von kleinen Winkelunterschieden reduzieren. Anti-Tank-Waffen sollen Tanks künftig in der Regel erst nach drei Treffern zerstören statt in manchen Situationen schon nach zwei, während Flankenangriffe weiter mit höherem Schaden belohnt werden. Auch gelenkte Waffen sollen verlässlicheren Schaden verursachen, unabhängig davon, in welchem Winkel sie einschlagen.

Battlefield 6: Fahrzeuge sollen in Season 3 „stabiler“ werden

Auch bei der Überlebensfähigkeit zieht DICE die Schrauben kräftig an. Fahrzeuge sollen sich künftig weder wie Papier noch wie rollende Festungen anfühlen. Reparaturen werden im Gefecht mit der Zeit schwächer, und mehrere Engineers gleichzeitig bringen nur noch begrenzt zusätzliche Wirkung. Gleichzeitig wird die Gesundheitsregeneration neu austariert: Sie startet später, füllt dann aber schneller wieder auf. Sogar kritisch beschädigte Fahrzeuge sollen sich künftig wieder heilen können, allerdings langsamer.

Mindestens genauso wichtig dürfte für viele Spieler das neue Handling sein. DICE erhöht Beschleunigung, Lenkansprache und Turmdrehgeschwindigkeit, damit sich Fahrzeuge im direkten Kampf schneller und präziser anfühlen. Dazu kommt eine Änderung, die Totalausfälle verringern soll: Bewegungsunfähigkeit wird nicht mehr so stark durch allgemeinen Schaden ausgelöst, sondern gezielter an spezielle Werkzeuge wie Minen gekoppelt. Für Luftfahrzeuge sind zusätzlich neue UI-Hinweise geplant, damit eingehende Raketen und Bedrohungen schneller erkannt werden können.

Wann startet Season 3?

Aktuell geht man davon aus, dass Season 3 am 12. Mai 2026 startet, offiziell bestätigt ist in der hier maßgeblichen Fahrzeug-Aktualisierung aber vor allem, dass weitere Details zu zusätzlichen Änderungen noch näher am Release folgen sollen. Das Studio deutet außerdem an, dass sowohl für Land- als auch Luftfahrzeuge weitere Anpassungen geprüft werden.

Für Battlefield 6 ist das ein wichtiger Schritt. Schon vor einigen Monaten hatte DICE eingeräumt, dass sich manche Fahrzeuge eher wie „Todesfallen“ anfühlen als wie echte Machtfaktoren auf dem virtuellen Schlachtfeld. Die jetzt angekündigten Änderungen wirken deshalb wie der Versuch, das Fahrzeugspiel wieder klarer, lesbarer und fairer zu machen. Helfen sollen dabei auch neue Maps sowie ein Server-Browser, der schon länger von den Fans gefordert wurde.

Ob den Battlefield Studios (insbesondere DICE) hier der Turnaround gelingen wird? Wir werden es sehen, wenn die Season startet. Immerhin reden wir vom meistverkauften Spiel 2025, für das bereits ein eigener Kinofilm geplant ist.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!