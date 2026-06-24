EA unter Druck: Über eine Million Spieler stellen sich gegen den Saudi-Deal

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Ein möglicher Einstieg saudischer Investoren bei Electronic Arts sorgt derzeit für heftige Diskussionen in der Gaming-Community. Eine Petition, die sich gegen eine mögliche Saudi Investition in EA richtet, hat inzwischen mehr als eine Million Unterschriften gesammelt und gewinnt weiterhin an Unterstützung.

Die Aktion zeigt, wie kontrovers das Thema unter Spielern diskutiert wird. Viele Unterstützer befürchten, dass ein Einstieg saudischer Geldgeber langfristig Einfluss auf die Ausrichtung des Publishers nehmen könnte.

In den vergangenen Monaten gab es außerdem einen massiven Stellenabbau im Unternehmen. Es kam auch zu Lohnkürzungen in einzelnen Studios weltweit.

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Spieler wollen möglichen Einstieg verhindern

Die Petition wurde ins Leben gerufen, nachdem Berichte über ein mögliches Investment aus Saudi-Arabien die Runde machten. Ziel der Initiative ist es, Druck auf Electronic Arts auszuüben und einen solchen Deal möglichst zu verhindern.

Die Organisatoren argumentieren, dass ein bedeutender Investor langfristig Einfluss auf Unternehmensentscheidungen nehmen könnte. Aus Sicht vieler Unterstützer sollte Electronic Arts unabhängig bleiben und keine neue Großbeteiligung zulassen.

Mehr als eine Million Unterstützer

Mittlerweile hat die Petition einen wichtigen Meilenstein erreicht. Über eine Million Menschen haben die Initiative bereits unterzeichnet.

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Damit gehört die Kampagne zu den größten Aktionen dieser Art in der Gaming-Branche der vergangenen Jahre. Die hohe Beteiligung verdeutlicht, wie emotional das Thema von vielen Spielern aufgenommen wird.

EA hat sich bislang nicht geäußert

Bislang gibt es von Electronic Arts keine offiziellen Aussagen zu der Petition oder zu einem möglichen Investment. Entsprechend bleibt unklar, ob es tatsächlich zu konkreten Verhandlungen kommt oder ob es sich bislang lediglich um ein mögliches Szenario handelt.

Dennoch verfolgen viele Fans die Entwicklung aufmerksam. Schließlich könnte ein Einstieg neuer Investoren langfristige Auswirkungen auf die Zukunft des Unternehmens haben.

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Die Community zeigt klare Haltung

Die Reaktionen innerhalb der Community fallen überwiegend kritisch aus. Viele Spieler betonen, dass sie eine unabhängige Entwicklung von Spielen bevorzugen und mögliche Veränderungen der Unternehmensstruktur skeptisch sehen.

Gleichzeitig gibt es auch Stimmen, die darauf hinweisen, dass Investitionen nicht automatisch Auswirkungen auf die Qualität oder Ausrichtung der Spiele haben müssen. Dennoch dominiert aktuell die ablehnende Haltung gegenüber einer möglichen Saudi Investition EA.

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