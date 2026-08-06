Minecraft auf Switch 2: Mojang nennt endlich den Releasetermin

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nach Monaten voller Gerüchte ist es endlich offiziell: Minecraft erhält eine native Version für die Nintendo Switch 2. Mojang hat bestätigt, dass das Sandbox-Spiel am 27. Oktober 2026 für die neue Nintendo-Konsole erscheint und die leistungsstärkere Hardware mit zahlreichen technischen Verbesserungen ausnutzt.

Release am 27. Oktober

Die neue Version erscheint weltweit am 27. Oktober 2026. Anders als die bisher per Abwärtskompatibilität spielbare Switch-Fassung handelt es sich um eine speziell für die Switch 2 optimierte Version.

Spieler profitieren unter anderem von der neuen Vibrant Visuals-Grafiküberarbeitung, die bereits auf anderen Plattformen eingeführt wurde. Außerdem verspricht Mojang eine höhere Auflösung, bessere Performance und insgesamt flüssigeres Gameplay.

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Gute Nachrichten für bestehende Spieler

Besonders erfreulich: Wer Minecraft bereits für die ursprüngliche Nintendo Switch besitzt, muss das Spiel nicht noch einmal zum Vollpreis kaufen.

Mojang bestätigt einen digitalen Upgrade-Pfad, sodass Besitzer der Switch-Version auf die native Switch-2-Ausgabe wechseln können. Damit folgt das Studio dem gleichen Ansatz wie bereits beim Wechsel von der ursprünglichen Switch-Version auf die Bedrock Edition. Details zu möglichen Kosten oder regionalen Unterschieden will Mojang zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Technische Verbesserungen

Die Switch-2-Version wurde speziell auf die neue Hardware zugeschnitten. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

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Unterstützung für Vibrant Visuals

höhere Bildqualität

stabilere Bildrate

schnellere Ladezeiten

bessere Performance in großen Welten

Vor allem Spieler, die umfangreiche Bauprojekte oder große Multiplayer-Welten nutzen, dürften von der zusätzlichen Leistung profitieren.

Keine getrennte Community

Trotz der neuen Version bleibt die Community zusammen. Wie auf den anderen Plattformen unterstützt Minecraft weiterhin die Bedrock Edition mit Crossplay und plattformübergreifenden Spielständen. Spieler auf Switch 2 können also gemeinsam mit Freunden auf Xbox, PlayStation, PC und Mobilgeräten spielen.

Ein lange erwartetes Upgrade

Schon seit dem Start der Nintendo Switch 2 hatten Fans auf eine native Umsetzung gehofft. Nachdem zunächst nur Hinweise auf eine neue Version aufgetaucht waren, hat Mojang den Release nun offiziell bestätigt. Für Besitzer der neuen Nintendo-Konsole dürfte Minecraft damit ab Ende Oktober in der technisch bislang besten Version auf einer Nintendo-Plattform spielbar sein.

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