Minecraft erfüllt nach 17 Jahren endlich einen völlig simplen Wunsch

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Minecraft ist nicht nur für Xbox wichtig. In Minecraft kannst du fast alles machen. Du kannst Städte bauen, Drachen besiegen, Redstone-Computer konstruieren, gigantische Farmen errichten und mit Freunden ganze Welten erschaffen. Stunden- oder Tagelang. Wie du willst. Nur eines ging bisher erstaunlich umständlich: sich einfach hinsetzen.

Nach fast 17 Jahren bekommt das Sandbox-Spiel von Mojang nun endlich eine offizielle Sitzmöglichkeit namens „Cushion“. Damit kannst du erstmals ganz offiziell einen Gegenstand platzieren und dich darauf setzen. Das klingt im ersten Moment lächerlich klein. Aber wer Minecraft länger spielt, weiß: Genau solche Kleinigkeiten können für Builder, Server, Rollenspieler und kreative Welten riesig sein.

Spieler haben sich bisher mit Tricks geholfen

Bisher konnten Minecraft-Spieler zwar irgendwie „sitzen“, aber nie wirklich sauber. Wer einen Stuhl bauen wollte, musste tricksen. Oft wurden Boote, Minecarts, Sättel, Schweine oder andere Entitäten versteckt, damit es so aussah, als würde man auf einem Stuhl sitzen. Der Klassiker unter Fans mit Sitzfleisch: Ein „Minecart“ wird so in einem Treppenblock versteckt, dass man sich hineinsetzen kann. Von außen sieht das dann aus wie ein funktionierender Stuhl. Wirklich elegant war das aber nie. Es war Minecraft-typisch kreativ, aber eben auch nur ein Workaround.

Genau das ändert sich jetzt. In den offiziellen Minecraft Preview 26.40.30 Patch Notes beschreibt Mojang das „Cushion“ als platzierbares Item, mit dem Spieler interagieren können, um sich hinzusetzen.

Das Cushion kommt in 16 Farben

Das neue Sitzkissen ist nicht einfach nur ein einzelner Block. Laut Mojang lässt sich das „Cushion“ in 16 Farbvarianten herstellen. Dafür braucht man drei „Wollplatten“ derselben Farbe. Die Kissen können in der Welt platziert werden und dienen vor allem als dekoratives und soziales Item. Für Survival-Spieler ist das vielleicht kein Gamechanger. Man bekommt dadurch keine stärkere Rüstung, keine bessere Waffe und keinen neuen Boss. Für kreative Köpfe sieht die Sache aber anders aus. Endlich lassen sich Häuser, Gasthäuser, Lagerfeuerplätze, Burgen, Schulen, Cafés oder Server-Lobbys viel natürlicher einrichten.

Gerade auf Rollenspiel-Servern dürfte das „Cushion“ schnell wichtig werden. Wer eine Taverne baut, will nicht nur Bänke hinstellen, sondern Spieler auch wirklich dort sitzen lassen. Genau dafür mussten bisher Mods, Plugins oder Tricks herhalten. Bald nicht mehr.

Auch Straw Beds kommen dazu

Abseits der neuen Sitzfunktion bringt die Minecraft Preview 26.40.30 vor allem mehr Komfort für Erkundung und kleine Welt-Details. Neu ist das Straw Bed: Damit kannst du eine Nacht überspringen, ohne deinen Spawnpunkt neu zu setzen. Das Bett ist allerdings nur einmal nutzbar und wird nach dem Schlafen zerstört. Im Nether und im End funktioniert es nicht, dort geht es beim Versuch ebenfalls kaputt. Außerdem tauchen Abandoned Camps nun in Pale Garden– und Flower Forest-Biomen auf, enthalten Straw Beds, bekommen prozedurale Bäume und korrigierte Loot-Tabellen.

Dazu kommen viele kleinere Verbesserungen und Bugfixes. Das Dappled Forest-Biome bekommt angepassten Nebel, Poplar-Blätter neue Ambient-Sounds und Texturen, während Poplar-Türen und -Schilder grafisch nachgebessert wurden. Mojang behebt außerdem Probleme mit Azalea-Blöcken, Struktur-Loot bei gleichen Seeds, Vibrant Visuals auf bestimmten Android-GPUs, alten Book-and-Quill-Items, Pfeilen des Schadens, Iron-Golem-Crashes, Weltgenerierungs-Crashes und mehreren UI-Problemen. Für Creator gibt es zusätzlich technische Änderungen an Commands, APIs, Editor-Werkzeugen, JSON-Schemas und Custom-Block-Funktionen.

Wichtig ist: Das Ganze ist derzeit Teil der aktuellen Testversionen. Mojang führt die neuen Inhalte über Preview- und Snapshot-Builds ein. Das bedeutet, dass sich Details bis zur finalen Veröffentlichung noch ändern können. Nach einem langen Tag im Nether, beim Farmen oder beim Hausbau hat sich dein Steve diesen Sitzplatz auch verdient.

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