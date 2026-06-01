Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Minecraft läuft gefühlt auf jeder Plattform und zählt zu den meistverkauften Videospielen der Welt. Auf Smartphones, Konsolen, PC, Tablets und sogar auf Geräten, bei denen man fast vergisst, dass sie Spiele abspielen können. Trotzdem fehlt eine Sache noch offiziell: eine eigene Version für die Nintendo Switch 2. Genau das könnte sich bald ändern.

Ein neuer ESRB-Eintrag wurde entdeckt, der Minecraft für die Switch 2 listet. Dort wird Minecraft mit dem bekannten Rating für „Everyone 10+“ geführt. Offiziell angekündigt haben Nintendo, Microsoft oder Mojang eine Switch 2-Version aber noch nicht. Ein Social-Media-Beitrag allein wäre normalerweise mit Vorsicht zu genießen. Bei einem ESRB-Eintrag sieht die Sache anders aus. Altersfreigaben tauchen oft kurz vor offiziellen Ankündigungen oder Veröffentlichungen auf. Sie sind kein finaler Release-Termin, aber sie zeigen meistens, dass eine Version existiert oder zumindest konkret vorbereitet wird.

Was könnte Minecraft auf Switch 2 besser machen?

Minecraft ist bereits auf der ersten Nintendo Switch verfügbar. Eine native Switch 2-Version wäre also keine große Überraschung. Trotzdem wäre sie wichtig, weil viele Spieler seit Jahren über die Performance und Stabilität der Switch-Version diskutieren. Zurecht! Die größte Hoffnung liegt nicht in einem „völlig neuen Spiel“. Niemand erwartet hier Minecraft 2. Es geht um eine bessere Version von Minecraft Bedrock auf Nintendos neuer Hardware. Mehr Leistung könnte vor allem bei Sichtweite, Ladezeiten, Weltgenerierung, Online-Spiel und stabilerer Bildrate helfen.

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Gerade Minecraft profitiert stark von Hardware, die viele Objekte, Blöcke, Kreaturen und Spieler gleichzeitig besser verarbeiten kann. Auf der ersten Switch funktioniert das Spiel zwar, wirkt aber je nach Weltgröße und Updates oft schwerfällig. Eine Switch 2-Version könnte diesen alten Kritikpunkt endlich entschärfen. Auch wenn diese Version nie an PS5-, Xbox Series X- oder gar PC-Version von Minecraft herankommen würde, aufgrund der technischen Einschränkungen der Nintendo-Konsole.

Spannend wäre auch die Frage nach möglichen grafischen Verbesserungen. Eine höhere Auflösung, bessere Texturen oder stabilere Performance im Docked- und Handheld-Modus wären naheliegend. Ob Microsoft und Mojang darüber hinaus spezielle Features planen, ist bisher aber nicht bekannt.

Kommt die Ankündigung in einer Nintendo Direct?

Viele Fans spekulieren bereits über eine mögliche Nintendo-Direct-Ankündigung – vielleicht sogar am schon am 04. Juni 2026 (via X.com). Das wäre nachvollziehbar. Ein ESRB-Eintrag kurz vor einer größeren Präsentation wäre ein klassischer Hinweis auf ein baldiges Reveal. Sicher ist das aber nicht.

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Minecraft könnte auch beim Xbox Games Showcase auftauchen. Immerhin gehört Mojang zu Microsoft. Gleichzeitig passt eine Switch 2-Version perfekt in eine Nintendo-Präsentation, weil Minecraft zu den Spielen gehört, die auf einer neuen Nintendo-Konsole sofort ein riesiges Publikum erreichen könnten.

Auf den ersten Blick wirkt die Meldung klein. Minecraft kommt wahrscheinlich auf eine weitere Plattform. Was soll daran überraschend sein? Doch für Nintendo ist so ein Spiel extrem wichtig. Minecraft ist kein kurzer Hype-Titel, sondern ein Dauerbrenner. Kinder, Familien, Streamer, Schulen und Kreativspieler nutzen es seit Jahren. Übrigens: Ob ein „Aufpreis“ für bestehende Switch-Käufe kommt ist bisher noch nicht bestätigt.

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