Nintendo will mehr als Mario und Zelda: Neue Figuren sollen groß rauskommen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Seit Jahrzehnten sind Mario und The Legend of Zelda die bekanntesten Marken von Nintendo. Mit erfolgreichen Filmen, Freizeitparks und Merchandise-Produkten sind die beiden Reihen längst weit über die Videospielbranche hinaus bekannt. Doch das soll offenbar erst der Anfang sein. Nintendo möchte künftig auch andere Figuren und sogar komplett neue Charaktere einem breiteren Publikum vorstellen.

Die Aussage stammt von Shigeru Miyamoto, der während einer Fragerunde mit Investoren über Nintendos langfristige Strategie sprach. Demnach wolle das Unternehmen seine Aktivitäten außerhalb klassischer Videospiele weiter ausbauen. Dabei sollen künftig nicht nur Mario und Zelda im Mittelpunkt stehen.

Mehr als nur die bekannten Aushängeschilder

Miyamoto erklärte, Nintendo wolle künftig „nicht nur Super Mario und The Legend of Zelda, sondern auch neue Charaktere in die Welt bringen“. Dies solle über verschiedene Medien geschehen – darunter Filme, Videos und weitere Unterhaltungsformate. Konkrete Projekte oder neue Marken nannte er allerdings nicht.

Die Aussage passt zur aktuellen Strategie des Unternehmens. Nach dem riesigen Erfolg von Der Super Mario Bros. Film arbeitet Nintendo bereits an einem Zelda-Kinofilm. Gleichzeitig investiert der Konzern weiter in Themenparks, Merchandise und andere Formen der Unterhaltung. Künftig könnten also auch bislang weniger bekannte Nintendo-Marken oder komplett neue Figuren diesen Weg einschlagen.

Neue Marken könnten eine größere Rolle spielen

Welche Charaktere Nintendo künftig stärker in den Fokus rücken möchte, bleibt offen. Denkbar wären bekannte Reihen wie Star Fox, Pikmin oder Splatoon, aber auch völlig neue Marken, die zunächst in Spielen eingeführt und später in anderen Medien ausgebaut werden.

Nintendo hatte in den vergangenen Jahren mehrfach betont, das eigene Markenportfolio langfristig verbreitern zu wollen. Miyamotos aktuelle Aussagen unterstreichen, dass sich das Unternehmen nicht dauerhaft auf Mario und Zelda verlassen möchte, sondern weitere Figuren als globale Marken etablieren will.

Noch gibt es keine konkreten Ankündigungen zu neuen Filmen oder Serien. Dennoch zeigt die Aussage des Nintendo-Veteranen, dass der Konzern seine Expansion über Videospiele hinaus konsequent fortsetzen möchte. Künftig könnten daher deutlich mehr Nintendo neue Charaktere den Sprung auf die große Leinwand oder in andere Medien schaffen – und sich neben Mario und Zelda einen Namen machen.