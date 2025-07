Nintendo bestätigt: Weitere Filme zu bekannten Spielreihen in Arbeit, nicht nur Mario und Zelda

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Im Rahmen der 85. Hauptversammlung der Aktionäre gab Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa spannende Einblicke in die zukünftige Strategie des Unternehmens in Sachen „Visual Content“. Auf die Frage, ob auch weitere Spielereihen – neben Super Mario und The Legend of Zelda – verfilmt werden könnten, bestätigte Furukawa, dass mehrere Filmprojekte bereits in Arbeit sind.

Furukawa verwies zunächst auf den enormen Erfolg des Super Mario Bros.-Films, der im April 2023 weltweit in die Kinos kam. Für die kommenden Jahre sei bereits weiteres geplant:

Werbung

Ein neuer Animationsfilm im Super-Mario-Universum erscheint im April 2026

erscheint im Der angekündigte Live-Action-Film zu The Legend of Zelda kommt im Mai 2027

Doch das war noch nicht alles. Der Nintendo-Präsident erklärte, dass man aktiv daran arbeite, weitere Marken auf die Leinwand zu bringen. Konkret sprach er davon, dass aktuell mehrere Filmprojekte außerhalb von Mario und Zelda entwickelt werden. Welche Marken das betrifft, verriet er zwar noch nicht, doch die Auswahl an ikonischen Marken ist groß: Metroid, Donkey Kong, Kirby oder vielleicht sogar Star Fox? Ein großes Nintendo-Film-Universum könnte uns erwarten.

Nintendo will volle Kontrolle über die Qualität

Ein wichtiger Punkt: Nintendo verleiht seine Marken nicht einfach, sondern ist selbst aktiv an den Produktionen beteiligt. Furukawa betonte, dass Nintendo sich tief in die Filmproduktion einbringe und auch finanzielle Investitionen tätige, um die Qualität der Filme sicherzustellen.

„Wir verfolgen einen proaktiven Ansatz und investieren bei Bedarf selbst, um sicherzustellen, dass das Endprodukt unseren Qualitätsansprüchen entspricht“, so Shuntaro Furukawa gegenüber Aktionären.

Werbung

Das Ziel dahinter: Mehr Menschen mit den Nintendo-Marken erreichen, auch über klassische Spielekonsolen hinaus. Filme sollen ein Türöffner sein, um neue Zielgruppen für das Nintendo-Universum zu begeistern.

Zum kommenden Zelda-Film gibt es bereits konkrete Details: Nintendo arbeitet mit Sony Pictures zusammen. Die Produktion steht unter der Aufsicht von Shigeru Miyamoto, dem Schöpfer von Mario und Zelda, sowie Avi Arad, der als Produzent hinter vielen erfolgreichen Marvel-Filmen steht. Ein echter Hollywood-Blockbuster scheint also vorprogrammiert.

Fragen & Antworten