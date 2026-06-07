State of Decay 3 lebt noch: Xbox zeigt endlich echtes Gameplay

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Auf State of Decay 3 warten Xbox-Fans schon gefühlt zu lange. Jetzt hat Undead Labs beim Xbox Games Showcase 2026 endlich den ersten Gameplay-Trailer gezeigt. Der Release ist für 2027 geplant. Damit bleibt zwar noch Geduld gefragt, aber erstmals wirkt das Projekt deutlich greifbarer.

Die Reihe bleibt ihrem Kern treu. Es geht nicht nur darum, Zombies zu erledigen. Es geht darum, eine Gemeinschaft am Leben zu halten. Spieler bauen Siedlungen auf, versorgen Überlebende, verteidigen sich gegen Bedrohungen und versuchen, in einer von der Blutseuche überrannten Welt wieder Fuß zu fassen.

State of Decay war immer anders als andere Zombie-Spiele

Das ist auch der Grund, warum State of Decay eine eigene Nische hat. Viele Zombie-Spiele setzen auf Story, Horror oder reine Action. State of Decay setzt auf Verantwortung. Jede Entscheidung kann Folgen haben. Wen nimmst du mit? Wen lässt du zurück? Welche Basis baust du aus? Welche Vorräte riskierst du für eine Mission?

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Wenn State of Decay 3 diese Formel verbessert, könnte das Spiel deutlich größer wirken als seine Vorgänger. Gerade moderne Survival-Spiele leben davon, dass Welten dynamisch reagieren.

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Xbox braucht diesen First-Party-Titel

Für Microsoft ist State of Decay 3 wichtig. Nicht jedes Xbox-Spiel muss ein riesiger Blockbuster wie Halo oder Gears sein. Manchmal braucht ein Line-up starke Marken mit eigenem Profil. State of Decay hat genau das. Es ist rauer, systemischer und weniger glatt als viele andere First-Party-Spiele. Der neue Trailer dürfte deshalb vor allem Fans beruhigen. Nach langer Entwicklungszeit war die Frage offen, wie weit das Spiel wirklich ist. Echtes Gameplay verändert diese Wahrnehmung. Es zeigt: Das Projekt lebt. Undead Labs arbeitet weiter daran, aus der Reihe den nächsten großen Xbox-Survival-Titel zu machen.

Natürlich bleiben noch viele Fragen. Wie groß wird die Welt? Wie stark ist der Koop? Oder wie tief gehen Basenbau, Ressourcen und Überlebenden-Management? Wird das Spiel zugänglicher oder bleibt es hart? Genau diese Details entscheiden am Ende, ob State of Decay 3 nur größer aussieht oder wirklich besser wird.

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Für den Moment reicht aber schon der erste Gameplay-Blick. Xbox-Fans haben endlich etwas Konkretes gesehen. Und für ein Spiel, das so lange im Schatten stand, ist das ein wichtiger Schritt. Es lebt. Also die Untoten leben. Egal…