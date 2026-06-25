Die Speicherkrise erreicht jetzt sogar Xbox und die Folgen könnten Gamer schon bald spüren

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Steigende Preise für Speicherchips beschäftigen derzeit die gesamte Technologiebranche. Nachdem sich die Kosten für SSDs und NAND-Flash über viele Monate auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau bewegt hatten, deutet sich inzwischen eine Trendwende an. Davon könnten nicht nur PC-Spieler betroffen sein. Auch Microsoft beobachtet die Entwicklung genau, denn moderner Flash-Speicher spielt bei der Xbox-Hardware eine zentrale Rolle.

Besonders bei der Xbox Series X und Xbox Series S setzt Microsoft vollständig auf schnelle NVMe-SSDs. Gleichzeitig benötigen die offiziellen Speichererweiterungen dieselbe Technologie. Steigen die Kosten für NAND-Flash weiter, könnte sich das langfristig auch auf Konsolen und Zubehör auswirken.

NAND-Flash wird wieder teurer

In den vergangenen Monaten haben mehrere große Hersteller ihre Produktion angepasst, nachdem der Preisverfall bei NAND-Flash die Gewinnmargen unter Druck gesetzt hatte. Ziel dieser Maßnahmen ist es, Angebot und Nachfrage wieder besser ins Gleichgewicht zu bringen.

Werbung

Für die Hersteller ist das eine wirtschaftlich nachvollziehbare Entscheidung. Für Verbraucher könnte sie allerdings höhere Preise bedeuten. Schließlich steckt NAND-Flash heute nicht nur in SSDs für Gaming-PCs, sondern auch in Konsolen, Smartphones, Notebooks und vielen weiteren Geräten.

Sollte sich die Entwicklung fortsetzen, dürfte sie die gesamte Hardwarebranche betreffen.

Auch Xbox ist auf schnellen Speicher angewiesen

Microsoft hat mit der aktuellen Konsolengeneration früh auf besonders schnelle SSDs gesetzt. Viele Spiele wurden speziell dafür entwickelt und profitieren von kurzen Ladezeiten sowie Funktionen wie Xbox Velocity Architecture.

Werbung

Dadurch unterscheidet sich die aktuelle Konsolengeneration deutlich von früheren Modellen mit klassischen Festplatten. Gleichzeitig bedeutet diese Entscheidung aber auch, dass die Hardware stärker von den Entwicklungen am Speichermarkt abhängig ist.

Besonders interessant wird die Situation bei den offiziellen Speichererweiterungen. Diese gehören bereits heute zu den teureren Zubehörprodukten der Xbox Series X|S. Sollten die Kosten für NAND-Flash weiter steigen, könnten künftige Preisreduzierungen deutlich langsamer ausfallen als viele Gamer hoffen.

Nicht nur Konsolen könnten betroffen sein

Die Entwicklung betrifft jedoch weit mehr als nur die Xbox selbst. Auch externe SSDs, Speicherkarten und zahlreiche andere Produkte nutzen dieselben Speicherchips.

Werbung

Wer seinen Gaming-PC aufrüsten oder zusätzlichen Speicher für seine Konsole kaufen möchte, könnte deshalb ebenfalls mit steigenden Preisen konfrontiert werden. Besonders Modelle mit zwei oder vier Terabyte Speicher gelten als mögliche Kandidaten für Preissteigerungen, falls sich die Marktlage weiter verändert.

Damit würde eine Entwicklung, die zunächst vor allem Hersteller beschäftigt, am Ende auch bei den Käufern ankommen.

AI erhöht den Druck zusätzlich

Neben den Produktionsanpassungen gibt es noch einen weiteren Faktor. Weltweit investieren Unternehmen derzeit Milliarden in neue AI-Rechenzentren. Diese benötigen enorme Mengen moderner Speicherlösungen und sorgen für zusätzliche Nachfrage nach verschiedenen Speicherkomponenten.

Werbung

Zwar verwenden solche Systeme nicht dieselben Produkte wie eine Xbox oder ein Gaming-PC, dennoch greifen viele Hersteller auf ähnliche Produktionskapazitäten zurück. Eine steigende Nachfrage in einem Bereich kann deshalb indirekt auch andere Märkte beeinflussen.

Genau deshalb beobachten Branchenanalysten die Entwicklung derzeit besonders aufmerksam.

Noch besteht kein Grund zur Panik

Trotz der aktuellen Signale spricht wenig dafür, dass Speicherprodukte innerhalb weniger Wochen drastisch teurer werden. Viele Hersteller verfügen weiterhin über Lagerbestände und die Lieferketten funktionieren deutlich stabiler als während der vergangenen Krisen.

Werbung

Die meisten Experten rechnen deshalb eher mit einer schrittweisen Preisentwicklung als mit einer plötzlichen Kostenexplosion. Für Gamer bedeutet das, dass ausreichend Zeit bleibt, geplante Hardware-Upgrades sorgfältig zu planen.

Wer ohnehin über eine größere SSD oder eine Xbox-Speichererweiterung nachdenkt, könnte die aktuellen Angebote dennoch im Auge behalten.

Spieler sollten die Entwicklung beobachten

Ob sich die steigenden Speicherkosten tatsächlich dauerhaft auf Xbox-Produkte auswirken, lässt sich derzeit noch nicht sicher vorhersagen. Klar ist jedoch, dass moderner Flash-Speicher inzwischen zu den wichtigsten Bausteinen aktueller Gaming-Hardware gehört.

Werbung

Steigen die Kosten für NAND-Flash weiter, dürften nicht nur PC-Spieler, sondern auch Konsolenbesitzer die Auswirkungen früher oder später spüren. Für Microsoft und andere Hersteller wird es deshalb entscheidend sein, die Balance zwischen steigenden Produktionskosten und attraktiven Endkundenpreisen zu halten.

Die kommenden Monate dürften zeigen, ob sich die aktuelle Trendwende nur kurzfristig bemerkbar macht oder ob Spieler sich auf eine neue Phase steigender Speicherpreise einstellen müssen.