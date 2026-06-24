Die nächste Preiswelle rollt an: Warum SSDs für PC-Spieler bald wieder deutlich teurer werden könnten
Lange Zeit wurden SSDs immer günstiger. Nun mehren sich die Hinweise auf eine Trendwende. Speicherhersteller reduzieren ihre Produktion und das könnte schon bald Auswirkungen auf die Preise haben.
René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.
Wer in den vergangenen Monaten eine neue SSD gekauft hat, konnte sich über vergleichsweise günstige Preise freuen. Vor allem schnelle NVMe-Modelle wurden immer erschwinglicher und boten deutlich mehr Speicherplatz fürs Geld als noch vor wenigen Jahren. Doch diese Entwicklung könnte schon bald ein Ende haben.
In den vergangenen Monaten wurden SSDs immer günstiger. Für die Hersteller war das allerdings keine gute Nachricht. Weil mehr Speicherchips produziert wurden als der Markt aufnehmen konnte, gerieten die Preise zunehmend unter Druck. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, haben mehrere Unternehmen ihre Produktion inzwischen zurückgefahren.
Nun deutet sich jedoch eine Trendwende an.
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Die Hersteller ziehen die Notbremse
Unternehmen wie Samsung, SK Hynix, Micron und Kioxia gehören zu den wichtigsten Produzenten von NAND-Flash-Speicher. Genau dieser Speicher steckt heute in SSDs, Smartphones, Speicherkarten und zahlreichen anderen Geräten.
Nachdem die Preise über längere Zeit gefallen waren, reagierten viele Hersteller mit Produktionskürzungen. Ziel ist es, das Angebot besser an die tatsächliche Nachfrage anzupassen und den Preisverfall zu stoppen.
Diese Strategie ist in der Speicherbranche nicht ungewöhnlich. Bereits in der Vergangenheit führten Produktionsanpassungen häufig dazu, dass sich die Preise nach einiger Zeit wieder stabilisierten oder sogar deutlich anstiegen.
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Warum PC-Spieler besonders betroffen sein könnten
Für Gamer sind SSDs längst unverzichtbar geworden. Moderne Games werden immer größer und verlangen häufig nach schnellen Laufwerken.
Titel mit über 100 Gigabyte Speicherbedarf sind inzwischen keine Seltenheit mehr.
Steigen die Preise erneut, könnten größere SSDs deutlich stärker ins Geld gehen als noch vor wenigen Monaten. Besonders PC-Besitzer, die ohnehin ein Hardware-Upgrade planen, sollten die Entwicklung deshalb im Auge behalten.
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Moderne Spiele treiben den Speicherbedarf weiter nach oben
Die Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Speicherbedarf vieler Spiele weiter wächst. Während früher eine 500 GB SSD für zahlreiche Titel ausreichte, stoßen viele Spieler heute deutlich schneller an ihre Grenzen.
Große Open-World-Spiele, hochauflösende Texturen und umfangreiche Updates sorgen dafür, dass aktuelle AAA-Titel oft mehr als 100 Gigabyte Speicherplatz benötigen. Wer mehrere große Spiele gleichzeitig installiert haben möchte, greift deshalb immer häufiger zu SSDs mit zwei oder vier Terabyte Speicher. Genau diese Modelle könnten von steigenden Preisen besonders betroffen sein.
Hinzu kommt, dass immer mehr Games auf SSDs optimiert werden. Technologien wie DirectStorage profitieren von schnellen Laufwerken und könnten klassische Festplatten langfristig weiter verdrängen. DirectStorage hilft dabei, Spielewelten schneller zu laden und Wartezeiten beim Spielen zu reduzieren.
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Auch AI und Rechenzentren spielen eine Rolle
Zusätzlich gibt es einen weiteren Faktor, der die Nachfrage nach Speicherchips beeinflussen könnte. Der aktuelle AI-Boom sorgt weltweit für hohe Investitionen in Rechenzentren und Server-Infrastruktur.
Zwar verwenden diese Systeme nicht dieselben SSDs wie klassische PCs, dennoch konkurrieren verschiedene Märkte um Produktionskapazitäten und Speicherkomponenten.
Je stärker die Nachfrage in anderen Bereichen steigt, desto größer könnte langfristig auch der Druck auf die Speicherpreise werden.
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Die Lage unterscheidet sich von früheren Preisexplosionen
Trotzdem spricht aktuell wenig dafür, dass SSDs kurzfristig wieder extrem teuer werden. Die Situation unterscheidet sich deutlich von früheren Marktphasen, in denen Lieferprobleme oder außergewöhnlich hohe Nachfrage zu drastischen Preissprüngen führten.
Derzeit verfügen viele Hersteller noch über Lagerbestände und die Produktion läuft weiterhin auf hohem Niveau. Aktuelle Prognosen von TrendForce gehen zwar von steigenden Speicherpreisen aus, rechnen aber nicht mit einer plötzlichen Preisexplosion im Endkundenmarkt. Stattdessen dürfte sich die Entwicklung schrittweise über die kommenden Monate bemerkbar machen.
Für Käufer bedeutet das, dass noch Zeit bleibt. Wer ohnehin über eine neue SSD nachdenkt, könnte von den derzeitigen Preisen jedoch profitieren.
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Ein günstiges Zeitfenster könnte sich schließen
Gerade für PC-Spieler war die Situation zuletzt außergewöhnlich attraktiv. Schnelle NVMe-SSDs mit einem oder zwei Terabyte Speicher waren so günstig wie selten zuvor.
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Sollten die Produktionskürzungen ihre gewünschte Wirkung entfalten, könnte dieses Zeitfenster jedoch langsam kleiner werden. Besonders bei beliebten Modellen großer Hersteller wären Preissteigerungen keine Überraschung.
Wer ein Upgrade plant, sollte die Entwicklung beobachten
Noch gibt es keinen Grund zur Panik. Niemand muss sofort eine neue SSD kaufen. Die aktuellen Entwicklungen zeigen jedoch, dass die Phase immer günstigerer Speicherpreise möglicherweise ihrem Ende entgegengeht.
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Für Spieler, die ohnehin einen neuen Gaming-PC planen oder ihren vorhandenen Rechner aufrüsten möchten, könnte sich ein Blick auf aktuelle SSD-Angebote daher lohnen. Denn falls die Branche tatsächlich in eine neue Preisphase eintritt, könnten die heutigen Angebote rückblickend deutlich attraktiver wirken als in einigen Monaten.
Hinzu kommt, dass viele Gamer Aufrüstungen gerne aufschieben, solange die Preise attraktiv bleiben. Sollte sich der Markt jedoch tatsächlich drehen, könnten manche Upgrades am Ende deutlich teurer ausfallen als heute erwartet. Gerade deshalb lohnt es sich, die Entwicklung in den kommenden Monaten aufmerksam zu verfolgen.
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