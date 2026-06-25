8000-Hz-Mäuse versprechen maximale Präzision, doch brauchen Gamer sie wirklich?

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Wer aktuell nach einer neuen Gaming-Maus sucht, stößt immer häufiger auf eine Zahl, die vor wenigen Jahren kaum jemanden interessiert hat. Die Rede ist von der sogenannten Polling Rate. Während lange Zeit 1000 Hz als Standard galten, werben immer mehr Hersteller inzwischen mit 4000 Hz oder sogar 8000 Hz. Auf den Verpackungen klingt das nach dem nächsten großen Schritt für Gamer. Doch wie groß ist der Unterschied tatsächlich?

Die kurze Antwort lautet: Ja, 8000-Hz-Mäuse sind technisch beeindruckend. Die etwas längere Antwort fällt allerdings deutlich differenzierter aus.

Was bedeuten 8000 Hz überhaupt?

Die Polling Rate gibt an, wie oft eine Maus ihre Position pro Sekunde an den PC übermittelt. Bei einer klassischen Gaming-Maus mit 1000 Hz geschieht dies 1000 Mal pro Sekunde. Das entspricht einem Intervall von einer Millisekunde.

Eine 8000-Hz-Maus sendet ihre Daten dagegen 8000 Mal pro Sekunde. Das Intervall sinkt dadurch auf lediglich 0,125 Millisekunden.

Auf dem Papier klingt das nach einem enormen Sprung. Tatsächlich werden Bewegungen häufiger erfasst und an den Computer weitergegeben. Vor allem bei schnellen Mausbewegungen entstehen dadurch präzisere Datenpunkte.

Hersteller wie Razer, ASUS, Corsair, Logitech und andere setzen deshalb zunehmend auf hohe Polling-Raten als neues Verkaufsargument.

Die Unterschiede sind messbar

Wer sich entsprechende Messungen ansieht, erkennt schnell, dass die Technik funktioniert. Mausbewegungen werden bei 8000 Hz deutlich feiner aufgezeichnet als bei 1000 Hz.

Besonders auf sehr schnellen Monitoren kann das sichtbar werden. Während auf einem klassischen 60-Hz-Bildschirm kaum Unterschiede auffallen, profitieren Displays mit 240 Hz, 360 Hz oder sogar noch höheren Bildraten deutlich stärker.

Die Cursorbewegung wirkt etwas gleichmäßiger und direkter. Vor allem in kompetitiven Shootern, in denen jede Bewegung zählt, können solche Vorteile interessant sein.

Allerdings sollte man die Erwartungen realistisch halten. Niemand wird durch eine 8000-Hz-Maus plötzlich besser spielen. Die Unterschiede bewegen sich in Bereichen, die oft nur unter kontrollierten Bedingungen oder für sehr erfahrene Spieler wahrnehmbar sind.

Die Technik hat auch Nachteile

Genau dieser Punkt wird in vielen Werbeanzeigen nur selten erwähnt. Höhere Polling-Raten bedeuten nicht nur mehr Daten für den PC, sondern auch mehr Arbeit für das System.

Besonders ältere Prozessoren können durch 8000 Hz stärker belastet werden. In manchen Spielen berichten Nutzer sogar von kleinen Leistungseinbußen oder unruhigeren Frametimes.

Zwar sind moderne Gaming-PCs damit meist problemlos zurechtgekommen, dennoch zeigt sich hier, dass höhere Zahlen nicht automatisch nur Vorteile mit sich bringen.

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt, den viele Spieler unterschätzen. Der Unterschied zwischen 1000 Hz und 8000 Hz fällt deutlich kleiner aus als beispielsweise der Wechsel von einer günstigen Büromaus auf eine hochwertige Gaming-Maus mit gutem Sensor.

Wer noch mit veralteter Hardware spielt, profitiert oft stärker von einem besseren Sensor, einem angenehmeren Gehäuse oder hochwertigeren Maustastern als von einer extrem hohen Polling Rate.

Für wen lohnt sich eine 8000-Hz-Maus?

Die Zielgruppe ist relativ klar. E-Sport-Spieler und besonders ambitionierte Shooter-Fans können von der Technik profitieren.

Wer Titel wie Counter-Strike 2, Valorant, Overwatch 2 oder Apex Legends auf einem 360-Hz-Monitor spielt und jede mögliche Optimierung nutzen möchte, erhält mit 8000 Hz tatsächlich einen kleinen Vorteil.

Für die Mehrheit der Spieler sieht die Situation jedoch anders aus.

Wer auf einem 144-Hz oder 165-Hz-Monitor unterwegs ist, hauptsächlich Einzelspieler-Titel spielt oder seine Maus auch für Büroarbeiten nutzt, wird die Unterschiede oft kaum bemerken. In solchen Fällen ist eine gute ergonomische Form meist wichtiger als die maximale Polling Rate.

Marketing oder echter Fortschritt?

Die Wahrheit liegt wie so oft irgendwo in der Mitte.

8000-Hz-Mäuse sind keine Marketing-Lüge. Die Technik funktioniert und die Vorteile lassen sich messen. Gleichzeitig fallen die Unterschiede in der Praxis deutlich kleiner aus, als manche Werbekampagnen vermuten lassen.

Das erinnert ein wenig an den Wettlauf bei Monitoren. Auch dort gibt es reale Vorteile zwischen 240 Hz und 360 Hz. Dennoch würden viele Gamer den Unterschied im Alltag nur schwer erkennen.

Genau deshalb sollte die Polling Rate nicht das einzige Kaufkriterium sein. Sensorqualität, Gewicht, Ergonomie, Akkulaufzeit und Verarbeitung spielen für das tatsächliche Spielerlebnis oft eine deutlich größere Rolle.

Trotzdem zeigt der Trend, wohin sich der Markt entwickelt. Nachdem Sensoren in den vergangenen Jahren immer präziser wurden, suchen Hersteller nach neuen Möglichkeiten, ihre Produkte voneinander abzuheben. Die Polling Rate ist dabei zum neuen Wettrüsten geworden.

Ob sich 8000 Hz langfristig als Standard durchsetzen, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch schon heute, dass die Technik nicht nur ein Marketingbegriff ist. Für die meisten Spieler wird sie allerdings eher ein netter Bonus bleiben als ein echter Kaufgrund. Gerade deshalb lohnt es sich, beim nächsten Mauskauf nicht nur auf die größte Zahl auf der Verpackung zu achten.