Neue ROG Xbox Ally X20 OLED setzt auf 120-Hz-OLED und AR-Brille

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Asus und Microsoft haben mit der ROG Xbox Ally X20 OLED ein neues Modell ihrer gemeinsamen Handheld-Reihe vorgestellt. Nachdem die ursprüngliche ROG Xbox Ally seit ihrer Veröffentlichung im Oktober 2025 kontinuierlich weiterentwickelt wurde, soll die neue Variante nun mit mehreren technischen Verbesserungen und einem besonderen Jubiläumsdesign überzeugen.

Die ROG Xbox Ally X20 OLED erscheint als Teil eines Bundles, das neben dem Handheld auch eine speziell für Gamer entwickelte Augmented-Reality-Brille umfasst. Preis und Veröffentlichungstermin wurden bislang jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Die ursprüngliche ROG Xbox Ally entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einer der bekanntesten Gaming-Handhelds auf dem Markt. Microsoft und Asus investierten auch nach dem Launch weiter in die Plattform und veröffentlichten regelmäßig Firmware-Updates.

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Zu den Verbesserungen gehörten Optimierungen der Xbox-PC-App, Anpassungen bei der Bluetooth-LE-Audioqualität sowie zusätzliche Komfortfunktionen für den mobilen Einsatz. Auch das Xbox-Programm für Handheld-Kompatibilität wurde stetig ausgebaut. Mehrere große Titel wurden gezielt für die Hardware optimiert, darunter Forza Horizon 6, Ninja Gaiden 4 und Gears of War: Reloaded.

Mit der neuen X20-Version möchten Asus und Microsoft nun den nächsten Schritt gehen.

OLED-Display mit 120 Hz im Mittelpunkt

Die auffälligste Neuerung ist das neue 7,4 Zoll große OLED-Display. Es löst mit 1080p auf und unterstützt eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Zusätzlich werden AMD FreeSync Premium Pro sowie Dolby Vision HDR unterstützt.

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Durch die Kombination dieser Technologien soll die Darstellung nicht nur flüssiger wirken, sondern auch von kräftigeren Farben, besseren Kontrasten und einer höheren Bildqualität profitieren. Gerade bei schnellen Spielen und grafisch anspruchsvollen Titeln dürfte das neue Display zu den größten Argumenten für die X20 OLED gehören.

Neue Joysticks gegen Stick Drift

Auch bei der Eingabetechnik gibt es Änderungen. Die ROG Xbox Ally X20 OLED setzt auf sogenannte TMR-Joysticks. Diese wurden laut Asus entwickelt, um das häufig diskutierte Problem des Stick Drifts zu reduzieren.

Darüber hinaus sollen die neuen Sticks energieeffizienter arbeiten als die bisherigen Modelle. Das könnte sich positiv auf die Akkulaufzeit auswirken, wobei Asus hierzu noch keine konkreten Angaben gemacht hat.

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Optisch hebt sich die neue Version ebenfalls deutlich vom bisherigen Modell ab. Das Gehäuse erscheint in einem transparenten Schwarzton, wodurch Teile der internen Hardware sichtbar werden. Ergänzt wird das Design durch goldene Akzente, die anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Republic of Gamers Marke integriert wurden.

Mit diesem Ansatz kombiniert Asus moderne Gaming-Hardware mit einem Design, das sich bewusst an Sammler und Technik-Enthusiasten richtet.

Weitere Details stehen noch aus

Auch wenn die technischen Neuerungen bereits vorgestellt wurden, bleiben einige wichtige Fragen offen. Weder Asus noch Microsoft haben bislang Informationen zum Preis oder zum genauen Erscheinungstermin veröffentlicht.

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Fest steht jedoch, dass die ROG Xbox Ally X20 OLED die bisher umfangreichste Weiterentwicklung der Handheld-Reihe darstellt. Mit OLED-Display, neuen TMR-Joysticks, AR-Brille und Jubiläumsdesign positioniert sich das Gerät als Premium-Modell für Spieler, die unterwegs nicht auf moderne Technik verzichten möchten.