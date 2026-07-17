Bethesda macht Fallout-Fans plötzlich Hoffnung und bestätigt mehrere Projekte

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fallout ist plötzlich wieder überall. Nach Jahren des Wartens, vielen Gerüchten und den jüngsten Xbox-Entlassungen hat Bethesda Game Studios nun ein großes „Zukunftsupdate“ veröffentlicht. Und das ist deutlich umfangreicher ausgefallen, als viele erwartet hatten.

Bethesda bestätigte offiziell Remaster zu Fallout 3 und Fallout: New Vegas. Genau diese beiden Spiele stehen bei vielen Fans seit Jahren ganz oben auf der Wunschliste. Termine nennt Bethesda allerdings noch nicht. Es bleibt also offen, wann die Rückkehr ins Capital Wasteland und nach New Vegas wirklich startet.

Trotzdem ist die Nachricht groß. Fallout 3 erschien 2008 und machte die Reihe für viele Konsolenspieler erst richtig groß. New Vegas folgte 2010, wurde von Obsidian Entertainment entwickelt und gilt bis heute als einer der besten Teile der Serie. Ein modernes Remaster dieser beiden Spiele ist deshalb nicht nur Nostalgie. Es ist auch eine direkte Antwort auf die Frage, was Bethesda mit dem Franchise in den nächsten Jahren eigentlich vorhat.

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Fallout 5 kommt, aber nicht so bald

Bethesda bestätigt außerdem, dass Fallout 5 weiter das langfristige Ziel bleibt. Das Spiel befindet sich laut den Berichten aktuell in der Vorproduktion und soll auf der neuen Creation Engine 3 entstehen. Diese Engine soll auch für The Elder Scrolls 6 genutzt werden.

Das heißt aber auch: Fallout 5 ist noch sehr weit entfernt. Bethesda macht daraus keinen großen Hehl. Erst steht The Elder Scrolls 6 im Mittelpunkt, erst dann kommt Fallout 5. Wer also auf den nächsten echten Hauptteil wartet, braucht weiter sehr viel Geduld.

Spannender ist kurzfristig vielleicht ein anderes Projekt: Bethesda bestätigt auch die Zusammenarbeit mit Obsidian Entertainment an einem neuen Fallout-Spiel. Das ist deshalb interessant, weil Obsidian damals New Vegas entwickelt hat. Natürlich schreien jetzt viele Fans sofort nach „New Vegas 2“. Bethesda sagt das aber nicht. Es ist nur klar: Obsidian arbeitet wieder an Fallout (bestätigt von Bethesda via X.com). Und allein das reicht, um die Spekulationen anzuheizen.

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Fallout 76 bekommt 2027 eine große Erweiterung

Auch Fallout 76 bleibt Teil der Zukunftspläne. Für 2027 ist eine große Erweiterung namens Raven Rock geplant. Dabei soll es sich um eine Vorgeschichte zu Fallout 3 handeln. Das ist ein cleverer Schritt, weil Bethesda damit dem Online-Ableger stärker mit einem der beliebtesten Serienteile verbindet.

Dazu bleibt Fallout Shelter aktiv. Bethesda spricht von neuen Seasons und sogar von einem „Unscripted TV-Projekt“ zu Fallout Shelter, das mit Amazon und Kilter Films entstehen soll. Parallel läuft bereits die Produktion der dritten Staffel der Fallout-Serie, nachdem Staffel 2 laut Bethesda zehn Emmy-Nominierungen erhalten hat.

Auffällig ist auch: Einen klassischen Fallout Day-Broadcast soll es dieses Jahr nicht geben. Stattdessen plant Bethesda für 2027 eine große Feier zum 30. Geburtstag der Reihe in Washington, D.C. Das passt natürlich perfekt zur Marke. Fallout feiert Fallout in der Hauptstadt. Mehr Symbolik geht kaum.

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The Elder Scrolls 6 ist jetzt Bethesdas Hauptfokus

Neben Fallout spricht Bethesda auch über The Elder Scrolls 6. Und hier fällt die wichtigste Aussage ziemlich klar aus: Das nächste Elder Scrolls ist aktuell der wichtigste Entwicklungsschwerpunkt des Studios. Das klingt beruhigend, aber nicht nach einem nahen Release. TES6 wurde bereits 2018 mit einem Mini-Teaser angekündigt. Seitdem warten Fans auf echte Spielszenen. Dass Bethesda nun öffentlich betont, wie wichtig das Projekt ist, wirkt auch wie eine Reaktion auf die jüngsten Sorgen nach den Xbox-Kürzungen.

Zusätzlich soll ZeniMax Online Studios enger mit Bethesda an der „Elder Scrolls“-Marke zusammenarbeiten. Das bedeutet nicht, dass The Elder Scrolls Online endet. Im Gegenteil: ZeniMax Online soll weiter ESO unterstützen, aber offenbar auch näher an der Hauptmarke arbeiten.

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Auch Starfield wird nicht aufgegeben

Interessant ist auch der Blick auf Starfield. Nach dem schwierigen Start, vielen Diskussionen und der späteren PS5-Version gab es immer wieder die Frage, ob Bethesda die neue Marke langfristig weiterführt. Laut dem Studio lautet die Antwort klar: ja. Für das dritte Jahr von Starfield sind neue Geschichten, weitere Gameplay-Verbesserungen und neue Starborn-Inhalte geplant. Viele dieser Inhalte sollen 2027 erscheinen. Damit versucht Bethesda offenbar, Starfield nicht einfach liegen zu lassen, sondern doch noch stärker auszubauen.

Das Timing dieses Updates ist kaum zufällig. Nach den massiven Xbox-Entlassungen gab es viele Berichte über Unruhe bei Bethesda, id Software, ZeniMax Online und Obsidian. Natürlich löst das nicht alle Sorgen. Remaster ersetzen kein neues Fallout 5. Ein Lebenszeichen ersetzt kein Gameplay zu The Elder Scrolls 6. Und große Zukunftspläne ändern nichts daran, dass viele erfahrene Entwickler die Xbox-Struktur verlassen mussten. Trotzdem ist dieses Update wichtig.

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Bethesda zeigt erstmals seit längerer Zeit wieder eine konkrete Roadmap. Noch ohne viele Termine, aber mit klarer Richtung. Für Fans ist das vielleicht nicht die perfekte Antwort. Aber es ist deutlich mehr als Schweigen.