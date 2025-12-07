Fallout-Mitbegründer Tim Cain kehrt aus dem „Halb-Ruhestand“ zurück zu Obsidian

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Für viele Rollenspiel-Fans ist Tim Cain mehr als nur ein Designer. Er ist eine der Schlüsselfiguren hinter einigen der ikonischsten Games aller Zeiten: Fallout, Vampire: The Masquerade Bloodlines, Arcanum und zahlreiche weitere Kultklassiker tragen seine Handschrift. In den vergangenen Jahren schien Cain jedoch zunehmend Abstand von der Branche zu nehmen. Statt Vollzeit-Entwicklung widmete er sich kleineren Vertrags-Arbeiten, unter anderem für Obsidian Entertainment und betrieb erfolgreich seinen eigenen YouTube-Kanal, auf dem er über Game-Design-Philosophie, Entwickler-Anekdoten und seine Karriere sprach.

Doch damit ist nun Schluss. In seinem neuesten Video verkündet Cain überraschend, dass er sein „Semi-Retirement“ offiziell beendet hat und wieder Vollzeit bei Obsidian arbeitet und zwar vor Ort, nicht remote. Er sei zurück nach Kalifornien gezogen, habe sich neue T-Shirts gegönnt, ein Mond-Mann-Tattoo stechen lassen und nebenbei sogar Freundschaft mit einem Eichhörnchen geschlossen. Für jemanden, der zuletzt vor allem über frühere Projekte sprach, ist das eine bemerkenswerte Wendung.

Bei Obsidian trifft er auf viele alte Bekannte. Feargus Urquhart, Gründer & CEO von Obsidian, war lange bei Black Isle Studios, wie Cain. Ebenso die Mitbegründer Chris Parker, Darren L. Monahan, Chris Jones, Chris Avellonse oder Josh Sawyer.

Tim Cain ist zurück bei Obsidian Entertainment

„Ich bin zurück bei Obsidian“, sagt Cain mit spürbarer Energie. „Ich bin jetzt wieder Vollzeit-Angestellter und im Büro.“ Damit endet seine Zeit als freier Mitarbeiter. Was er konkret entwickelt, hält er aber bewusst im Dunkeln. Er betont sogar, dass Fans „gar nicht erst versuchen sollen zu raten“, denn niemand würde darauf kommen. Ein klarer Hinweis darauf, dass kein neues Fallout-Projekt dahintersteckt, diese Spekulation können wir also getrost abhaken. Vorerst.

Der Zeitpunkt seiner Rückkehr zeigt außerdem, dass wir noch lange nichts Offizielles von seinem neuen Projekt hören werden. Cain ist erst seit rund einer Woche wieder am Arbeitsplatz. Wer gehofft hat, bereits dieses Jahr einen Trailer oder eine Ankündigung zu bekommen, wird sich also gedulden müssen. Dennoch gibt es Grund zur Vorfreude: Laut Cain erscheinen bald mindestens ein (möglicherweise mehrere) Spiele, an denen er zuvor als Vertragsentwickler mitgearbeitet hat.

Interessant ist auch, dass sein YouTube-Kanal weiterhin bestehen bleibt. Cain erklärt, Obsidian Entertainment sei nicht nur einverstanden, sondern viele seiner Kolleginnen und Kollegen seien große Fans der Videos. Ein Glücksfall, denn sein Kanal gehört inzwischen zu den beliebtesten Ressourcen für Einblicke in klassische Rollenspiele-Entwicklung und dürfte nun noch spannender werden, da Cain wieder voll im Studioalltag steht.

Hier die Spiele, an denen Cain mitgewirkt hat:

Spiel Jahr Rolle / Funktion Studio Fallout 1997 Lead Designer & Programmer Interplay / Black Isle Studios Fallout 2 1998 Technischer Berater Black Isle Studios Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura 2001 Designer & Programmer, Mitgründer von Troika Games Troika Games The Temple of Elemental Evil 2003 Designer / Programmer Troika Games Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2004 Producer / Programmer Troika Games Pillars of Eternity 2015 Senior Designer Obsidian Entertainment The Outer Worlds 2019 Game Director (Co-Director) Obsidian Entertainment

Rollenspiel-Fans sind außer sich

Für die RPG-Szene ist diese Rückkehr mehr als eine Personalie. Cain ist einer der seltenen Köpfe, die das Genre über Jahrzehnte geprägt haben: von isometrischen 90er-RPGs bis hin zu modernen Story-Giganten. Dass er wieder aktiv an einem geheimen Projekt arbeitet, lässt die Fantasie vieler Fans hochkochen. Und auch wenn niemand erraten soll, woran er arbeitet, steht eines fest: Wenn Tim Cain nach Jahren aus dem Halb-Ruhestand zurückkehrt, dann hat er einen guten Grund dafür.

Die nächsten Monate könnten also spannender werden, als viele erwartet hätten. Und bis Obsidian offenbart, was Cain entwickelt, bleibt genug Zeit, seinen YouTube-Kanal weiterzuverfolgen und auf Hinweise zu achten, die er sicher nicht absichtlich, aber vielleicht versehentlich fallen lässt.

