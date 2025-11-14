Fallout: New Vegas Remaster – Insider befeuert Hoffnung der Fans erneut

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fallout-Fans kennen dieses Gefühl nur zu gut: Hoffen, warten, enttäuscht werden und dann plötzlich wieder hoffen. Genau das passiert gerade rund um ein mögliches Fallout: New Vegas Remaster. Der Kult-Rollenspiel-Shooter aus dem Jahr 2010 gilt für viele Fans bis heute als das beste Fallout aller Zeiten, doch eine moderne Neuauflage ließ lange auf sich warten.

Nach Jahren ohne konkrete Hinweise schien die Sache fast erledigt. Doch nun reicht ein einziger Satz eines Insiders, um die Gerüchteküche wieder auf volle Temperatur zu bringen.

Fallout Day 2025: Große Erwartungen, große Enttäuschung

Die Stimmung war vor dem Fallout Day 2025 auf dem Siedepunkt. Viele Fans rechneten fest damit, dass Bethesda endlich ein Remaster von Fallout 3 oder Fallout: New Vegas ankündigen würde (oder vielleicht sogar etwas komplett Neues). Stattdessen gab es: noch eine Version von Fallout 4. Die Reaktion der Community fiel entsprechend heftig aus. Auf Steam hagelte es Review-Bombing, Kommentare voller Frust und das Gefühl, dass Bethesda eine riesige Chance verpasst hat. Gerade New Vegas-Fans fühlten sich ignoriert, denn der 2010er-Klassiker hätte zum 15. Jubiläum der perfekte Kandidat für eine Neuauflage sein können.

Und genau in diesem Klima der Enttäuschung tauchte plötzlich ein Hoffnungsschimmer auf.

Auslöser des neuen Hypes ist ein kurzer, aber wirkungsvoller Kommentar von Jez Corden (von Windows Central). In einer Antwort auf einen Tweet über das angebliche Fallout-3-Remaster schrieb er sinngemäß, dass sich Fans keine Sorgen machen müssten: „Fallout: New Vegas werde ebenfalls remastered“.

Kein Kontext, keine Quellen, keine Details. Normalerweise wäre so ein Kommentar schnell vergessen. Aber Corden ist kein Unbekannter: Er hat in der Vergangenheit mehrfach korrekt über unangekündigte Projekte berichtet und gilt daher als halbwegs verlässlicher Brancheninsider. Seit diesem Tweet schweigt er zwar zu dem Thema, aber der Satz steht im Raum und die Fallout-Community diskutiert wieder intensiv über ein mögliches Fallout: New Vegas Remaster.

Gleich mehrere Fallout-Projekte in Arbeit?

Der Kommentar von Corden steht nicht völlig für sich allein. Schon Monate vor dem Fallout Day 2025 wurde angedeutet, dass bei Bethesda gleich mehrere Fallout-Projekte in Entwicklung seien. Er sprach davon, dass „das Projekt, das ihr alle wollt“, ebenfalls dabei sei.

Viele Fans waren sich einig: Damit kann schwerlich die nächste Special Edition von Fallout 4 gemeint sein. Die Theorie:

Ein Projekt ist ein Fallout 3 Remaster

Ein weiteres könnte das Fallout: New Vegas Remaster sein

sein Eine Fortsetzung zu Fallout: New Vegas

Diese Aussagen decken sich zumindest grob mit Cordens Tweet. Offiziell bestätigt ist zwar nichts, aber die Überschneidung verschiedener Quellen macht die Spekulationen deutlich interessanter, als wenn nur ein einzelnes Gerücht im Raum stünde.

Wann könnte ein Fallout: New Vegas Remaster erscheinen?

Konkrete Hinweise auf einen Release-Zeitraum gibt es derzeit nicht. Bethesda hat den 15. Geburtstag von New Vegas ungenutzt verstreichen lassen, eigentlich der perfekte Moment für eine große Ankündigung. Das könnte zwei Dinge bedeuten: Entweder das Projekt existiert nicht, oder es ist einfach noch nicht so weit vorzeigbar.

Realistisch ist, dass Bethesda zukünftige Fallout Days nutzt, um größere Ankündigungen zu platzieren. Gerade jetzt, wo die Marke durch die TV-Serie und neue Editionen von Fallout 4 wieder im Fokus steht. Ein Fallout: New Vegas Remaster wäre ein sicherer Fan-Liebling und ideal, um die Zeit bis zum nächsten vollwertigen Fallout zu überbrücken. Immerhin ist uns gewiss, dass wir noch lange auf Fallout 5 warten müssen!

Warum gerade New Vegas so viele Fans mobilisiert

New Vegas hat einen besonderen Status in der Community. Die Mischung aus schwarzem Humor, Entscheidungsfreiheit, dichten Quests und politischen Fraktionen hat das Spiel zu einem Kult-Klassiker gemacht. Viele Spieler sehen es bis heute als den erzählerischen Höhepunkt der Reihe. Ein Remaster mit moderner Technik, stabilerer Performance, aufpolierten Texturen und vielleicht ein paar Komfortfunktionen wäre für viele das absolute Wunschprojekt. Gerade auf aktuellen Konsolen fehlt eine zeitgemäße Version. Mods auf dem PC sind zwar mächtig, aber keine offizielle Lösung.

Unterm Strich bleibt: Offiziell ist noch gar nichts. Weder Bethesda noch Obsidian (der eigentliche Entwickler) haben ein Fallout: New Vegas Remaster angekündigt. Doch die Kombination aus Insider-Aussagen, Hinweisen auf mehrere Fallout-Projekte und der anhaltenden Nachfrage der Fans macht die Sache definitiv spannend. Bis es eine offizielle Enthüllung gibt, bleibt dir nur eines: weiter spekulieren, und hoffen, dass der Weg nach New Vegas bald in 4K, 60 FPS und Current-Gen-Qualität zurückkehrt.

