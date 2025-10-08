Fallout Day 2025: Bethesda bestätigt neue Ankündigungen am 23. Oktober

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fans dürfen sich freuen: Am 23. Oktober 2025 feiert Bethesda den Fallout Day mit frischen Neuigkeiten zur Serie. Während viele auf ein Lebenszeichen von Fallout 5 hoffen, stellt der Entwickler schon jetzt klar: Im Fokus stehen diesmal die bereits existierenden Spiele des Franchise. Doch das bedeutet keineswegs, dass es langweilig wird.

Der Termin steht fest: Am 23. Oktober um 19 Uhr deutscher Zeit startet die Fallout Day Broadcast-Show – live auf Twitch und YouTube. Direkt danach folgt das Community-Event Fallout for Hope, bei dem Fans aus aller Welt gemeinsam feiern können.

Was erwartet uns beim Fallout Day 2025?

Laut Bethesda dürfen Zuschauer mit den neuesten Infos zu den bestehenden Fallout-Spielen rechnen. Das betrifft vor allem Fallout 76, das sich in den letzten Jahren von einem kritisierten Online-Experiment zu einem echten Dauerbrenner entwickelt hat. Neue Inhalte, Events und Features haben das Spiel stetig verbessert – und genau dort will Bethesda weitermachen.

Gerüchten zufolge wird ein großes Update namens „Burning Springs“ im Mittelpunkt stehen. Dieses soll im Dezember 2025 erscheinen und bringt:

eine neue Region in Ohio ,

, frische Missionen und Waffen ,

, ein überarbeitetes Kopfgeldsystem ,

, sowie die Rückkehr von Walton Goggins’ Charakter „The Ghoul“ aus der gefeierten Amazon-Serie.

Kein Fallout 5 – aber gute Gründe zum Einschalten

Auch wenn Fallout 5 nicht Teil der Show sein wird, ist die Spannung groß. Microsoft hat das Spiel zwar offiziell freigegeben, doch mit einer Veröffentlichung ist wohl erst in mehreren Jahren zu rechnen. Der Fokus liegt deshalb klar auf der aktiven Community und den aktuellen Spielen – insbesondere Fallout 76 und vielleicht sogar Fallout Shelter.

Für viele Fans ist der 23. Oktober ohnehin ein besonderer Tag: Das Datum markiert den fiktiven Beginn des Atomkriegs im Fallout-Universum. Ein perfekter Anlass also, um gemeinsam zu feiern, was diese Serie so besonders macht.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Inhalt anzeigen

Der Fallout Day 2025 wird weniger über die Zukunft und mehr über die Gegenwart sprechen und genau das könnte Bethesda guttun. Mit dem Erfolg der TV-Serie und einer stetig wachsenden Spielerschaft steht das Franchise so stark da wie seit Jahren nicht mehr.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!