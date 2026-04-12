Starfield auf PS5 crasht ständig – selbst PS5 Pro betroffen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der Start hätte ein großer Moment sein sollen. Nach Jahren des Wartens ist Starfield endlich auf der PlayStation 5 angekommen. Doch statt Begeisterung dominiert aktuell Frust. Denn viele Spieler berichten von einem Problem, das den Spaß komplett zerstören kann.

Seit dem Release am 07. April häufen sich die Berichte. Spieler melden, dass Starfield auf PS5 und sogar auf der leistungsstärkeren PS5 Pro immer wieder abstürzt. Besonders häufig treten die Probleme in größeren Städten oder bei Erkundung der Spielwelt auf. Das Spiel friert ein, reagiert nicht mehr und zwingt Spieler zu einem kompletten Neustart der Konsole.

Starfield-Abstürze auf PS5/PS5 Pro: Grafikeinstellungen könnten eine Rolle spielen

Einige Spieler haben versucht, das Problem einzugrenzen (via Reddit). Dabei fällt auf: Die Abstürze scheinen teilweise mit den Grafikeinstellungen zusammenzuhängen.

Auf der PS5 Pro berichten Nutzer:

Unbegrenzte Framerate führt häufiger zu Abstürzen

Begrenzung auf 60 FPS kann kurzfristig helfen

Deaktivieren von PSSR 2 reduziert Crashes in manchen Fällen

Doch das Problem ist nicht zuverlässig reproduzierbar. Andere Spieler testen ähnliche Einstellungen, jedoch ohne Erfolg.

Keine klare Lösung in Sicht

Genau das macht die Situation so schwierig. Es gibt aktuell keinen Fix, der bei allen funktioniert. Selbst Technik-Experten stoßen an ihre Grenzen. In Analysen wird bestätigt, dass die Abstürze unabhängig von Modus oder Einstellungen auftreten können.

Das bedeutet konkret: Du kannst alles richtig einstellen und das Spiel crasht trotzdem.

Viele Spieler hatten gehofft, dass die PS5-Version stabiler läuft als die ursprüngliche Version auf anderen Plattformen. Immerhin ist seit dem ursprünglichen Release im Jahr 2023 viel Zeit vergangen. Doch stattdessen erleben einige jetzt genau das Gegenteil.

Hoffnung auf schnellen Fix

Für Bethesda ist das keine gute Situation. Das Studio ist bekannt für große, ambitionierte Spiele, aber leider auch für technische Probleme zum Launch. Und genau dieses Image wird jetzt wieder bestätigt.

Gerade weil Starfield erst jetzt auf PS5 erscheint, hatten viele erwartet, dass die Version besonders stabil ist. Doch aktuell wirkt es eher wie ein Rückschritt.

Die Hoffnung der Community ist klar. Ein schneller Patch muss her. Denn ohne stabile Performance wird es schwer, das Spiel langfristig auf der Plattform zu etablieren.

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