Days of Play 2026: Sony schenkt PlayStation Plus-Fans neue Games und starke Rabatte

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Sony startet wieder eine seiner wichtigsten PlayStation-Aktionen des Jahres. Die Days of Play 2026 beginnen morgen am 27. Mai und laufen bis 10. Juni 2026. Für PlayStation-Fans bedeutet das: neue PS-Plus-Inhalte, Rabatte im PlayStation Store, Angebote auf Zubehör und zusätzliche Aktionen rund um Turniere und Avatare.

Besonders spannend wird es für alle, die ein PlayStation-Plus-Abo haben. Denn Sony hat bereits die monatlichen Spiele für Juni 2026 bestätigt. Ab 2. Juni erhalten alle PS-Plus-Mitglieder Zugriff auf Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2 und Warhammer 40,000: Darktide. Zusätzlich bleibt EA Sports FC 26 aus dem Mai-Line-up länger verfügbar, nämlich bis 16. Juni.

Diese PS-Plus-Spiele bekommst du im Juni

Das Juni-Line-up wirkt diesmal breiter aufgestellt als viele vorherige Monate. Grounded Fully Yoked Edition richtet sich an Spieler, die Koop-Abenteuer, Survival und schräge Ideen mögen. Statt riesiger Fantasy-Welten geht es in einen Garten, in dem du winzig klein ums Überleben kämpfst.

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Nickelodeon All-Star Brawl 2 spricht dagegen vor allem Fans schneller Multiplayer-Prügeleien an. Der Titel setzt auf bekannte Figuren aus dem Nickelodeon-Kosmos und funktioniert besonders gut für kurze Runden mit Freunden. In Korea ist das Spiel laut Sony allerdings nicht verfügbar.

Mit Warhammer 40,000: Darktide bekommt das Line-up außerdem einen düsteren Koop-Shooter. Der Titel setzt auf harte Kämpfe, schwere Waffen und die typische Warhammer-Atmosphäre. Für PS-Plus-Mitglieder ist das ein starker Zusatz, weil Darktide vor allem dann funktioniert, wenn man gemeinsam mit anderen Spielern loszieht.

Days of Play bringt auch Extra- und Premium-Inhalte

Für PS Plus Extra und Premium gibt es ebenfalls Nachschub. Am 09. Juni wird Destiny 2: Legacy Collection (2025) in den Spielekatalog aufgenommen. Enthalten ist dabei auch die Erweiterung The Final Shape. Das vollständige restliche Katalog-Line-up will Sony erst später enthüllen.

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Premium-Mitglieder bekommen während der Days of Play außerdem Zugriff auf über 40 Game Trials. Sony nennt unter anderem Baby Steps, Lumines Arise und Clair Obscur: Expedition 33. Die vollständige Liste soll ab 27. Mai verfügbar sein. Gerade für Spieler, die vor dem Kauf testen wollen, könnte das einer der interessanteren Teile der Aktion werden.

Dazu kommen kostenlose PlayStation-Indies-Avatare. Diese sollen ab 04. Juni für alle PlayStation-Spieler verfügbar sein. Sony verteilt den Code über die PlayStation-Plus-Webseite oder direkt über die Days-of-Play-Seite auf der Konsole.

Rabatte auf PS VR2, Controller und Spiele

Auch Hardware und Zubehör werden günstiger. Sony nennt für die USA unter anderem 100 US-Dollar Rabatt auf PlayStation VR2, 50 US-Dollar Rabatt auf Pulse Explore, 40 US-Dollar Rabatt auf Pulse Elite, 30 US-Dollar Rabatt auf den DualSense Edge und bis zu 20 US-Dollar Rabatt auf DualSense-Controller. Wichtig dabei: Die Rabatte für die deutschsprachige Ausgabe des PlayStation Blogs nennt noch keine Preise.

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In Österreich, Deutschland und mehreren weiteren Ländern erhalten PS-Plus-Mitglieder bei Bestellungen direkt über PlayStation zusätzlich 5 Prozent Rabatt auf PS5-Hardware und Zubehör. Genau das macht die Aktion auch für Spieler spannend, die ohnehin über ein neues Headset, einen Controller oder Zubehör nachgedacht haben.

Im PlayStation Store sollen außerdem hunderte digitale Spiele und Erweiterungen reduziert werden. Sony nennt unter anderem Rabatte auf Titel wie Ghost of Yōtei, Helldivers 2, Death Stranding 2 und The Last of Us Part 2 Remastered.

Die Days of Play 2026 sind mehr als ein normaler Sale. Sony kombiniert neue PS-Plus-Spiele, Rabatte, Testversionen, Turniere und Hardware-Deals zu einer großen PlayStation-Aktion. Besonders spannend sind die Juni-Spiele bei PS Plus, der Rabatt auf PS VR2 und der zusätzliche 5-Prozent-Vorteil für PS-Plus-Mitglieder in Österreich und Deutschland. Wer ohnehin einen Kauf geplant hat, sollte ab dem 27. Mai genauer hinschauen.

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